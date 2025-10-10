Traficante do CV é preso por suspeita de executar motorista de app

Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto - Foto: Reprodução

Um homem apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso nesta sexta-feira, 10, em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, suspeito de participação no sequestro e execução do motorista de aplicativo Athus Alves Bernardo, desaparecido desde fevereiro deste ano.

O suspeito, de 18 anos, tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Ele já era investigado por tráfico de drogas quando surgiram indícios de sua ligação com o crime que vitimou Athus. A prisão dele aconteceu no bairro Parque Renovação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Relembre o crime

De acordo com as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis:

o motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto.

O carro de Athus foi encontrado em uma área de mata, abandonado pelos criminosos.

O corpo dele, entretanto, ainda não foi localizado.

Cinco suspeitos foram indiciados após a conclusão do inquérito policial:

Iago Souza Santos (Capetinha);

Loran Matheus Mota Pereira (Alongado);

Anderson Oliveira de Souza (Andinho);

Cauan Araújo dos Santos (Biscoito);

Aldo Henrique Ferreira de Souza.

Os envolvidos pertenciam ao Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo que passou a integrar o Comando Vermelho após a chegada da facção à cidade. A vítima teria sido capturada e morta sob a suspeita de ser informante do Bonde do Maluco (BDM).

Outros presos

Em março deste ano, três dos acusados foram presos durante uma operação conjunta da 1ª DT de Eunápolis e da 23ª Coorpin. Na ocasião, Cauan Araújo dos Santos (Biscoito) admitiu integrar a facção e afirmou que o crime foi motivado pela desconfiança sobre a ligação de Athus com o BDM.

Operação Cativeiro

Durante a Operação Cativeiro, deflagrada também nesta sexta-feira, 10, os policiais prenderam em flagrante outro suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O jovem, identificado pelas iniciais E.J.S., de 18 anos, foi capturado no bairro Juca Rosa.

Com ele, os agentes apreenderam: