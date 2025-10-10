Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO

Traficante do CV é preso por suspeita de executar motorista de app

Mtorista de aplicativo Athus Alves Bernardo foi submetido ao "tribunal do crime" em que foi interrogado e morto

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/10/2025 - 20:13 h
Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto
Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto -

Um homem apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso nesta sexta-feira, 10, em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, suspeito de participação no sequestro e execução do motorista de aplicativo Athus Alves Bernardo, desaparecido desde fevereiro deste ano.

O suspeito, de 18 anos, tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Ele já era investigado por tráfico de drogas quando surgiram indícios de sua ligação com o crime que vitimou Athus. A prisão dele aconteceu no bairro Parque Renovação.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Relembre o crime

De acordo com as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis:

  • o motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto.
  • O carro de Athus foi encontrado em uma área de mata, abandonado pelos criminosos.
  • O corpo dele, entretanto, ainda não foi localizado.

Cinco suspeitos foram indiciados após a conclusão do inquérito policial:

  • Iago Souza Santos (Capetinha);
  • Loran Matheus Mota Pereira (Alongado);
  • Anderson Oliveira de Souza (Andinho);
  • Cauan Araújo dos Santos (Biscoito);
  • Aldo Henrique Ferreira de Souza.

Os envolvidos pertenciam ao Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo que passou a integrar o Comando Vermelho após a chegada da facção à cidade. A vítima teria sido capturada e morta sob a suspeita de ser informante do Bonde do Maluco (BDM).

Leia Também:

Turista desaparece na Bahia após pedido de pix: "Vida ou morte"
Metanol: polícia investiga uso de combustível adulterado em bebidas
Suplente é preso por tentar assassinar vereador para assumir a vaga

Outros presos

Em março deste ano, três dos acusados foram presos durante uma operação conjunta da 1ª DT de Eunápolis e da 23ª Coorpin. Na ocasião, Cauan Araújo dos Santos (Biscoito) admitiu integrar a facção e afirmou que o crime foi motivado pela desconfiança sobre a ligação de Athus com o BDM.

Operação Cativeiro

Durante a Operação Cativeiro, deflagrada também nesta sexta-feira, 10, os policiais prenderam em flagrante outro suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O jovem, identificado pelas iniciais E.J.S., de 18 anos, foi capturado no bairro Juca Rosa.

Com ele, os agentes apreenderam:

  • 159 buchas e um tablete de substância análoga à maconha;
  • um celular Motorola azul;
  • e um cartão bancário.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Athus Alves Bernardo Bahia Comando Vermelho eunápolis facção HOMICÍDIO Operação Cativeiro Polícia Civil Sequestro tráfico

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x