Traficante do CV é preso por suspeita de executar motorista de app
Mtorista de aplicativo Athus Alves Bernardo foi submetido ao "tribunal do crime" em que foi interrogado e morto
Por Leilane Teixeira
Um homem apontado como integrante do Comando Vermelho (CV) foi preso nesta sexta-feira, 10, em Eunápolis, no Extremo Sul da Bahia, suspeito de participação no sequestro e execução do motorista de aplicativo Athus Alves Bernardo, desaparecido desde fevereiro deste ano.
O suspeito, de 18 anos, tinha mandado de prisão preventiva em aberto. Ele já era investigado por tráfico de drogas quando surgiram indícios de sua ligação com o crime que vitimou Athus. A prisão dele aconteceu no bairro Parque Renovação.
Relembre o crime
De acordo com as investigações conduzidas pela 1ª Delegacia Territorial de Eunápolis:
- o motorista teria sido submetido a um “tribunal do crime”, onde foi interrogado e morto.
- O carro de Athus foi encontrado em uma área de mata, abandonado pelos criminosos.
- O corpo dele, entretanto, ainda não foi localizado.
Cinco suspeitos foram indiciados após a conclusão do inquérito policial:
- Iago Souza Santos (Capetinha);
- Loran Matheus Mota Pereira (Alongado);
- Anderson Oliveira de Souza (Andinho);
- Cauan Araújo dos Santos (Biscoito);
- Aldo Henrique Ferreira de Souza.
Os envolvidos pertenciam ao Primeiro Comando de Eunápolis (PCE), grupo que passou a integrar o Comando Vermelho após a chegada da facção à cidade. A vítima teria sido capturada e morta sob a suspeita de ser informante do Bonde do Maluco (BDM).
Outros presos
Em março deste ano, três dos acusados foram presos durante uma operação conjunta da 1ª DT de Eunápolis e da 23ª Coorpin. Na ocasião, Cauan Araújo dos Santos (Biscoito) admitiu integrar a facção e afirmou que o crime foi motivado pela desconfiança sobre a ligação de Athus com o BDM.
Operação Cativeiro
Durante a Operação Cativeiro, deflagrada também nesta sexta-feira, 10, os policiais prenderam em flagrante outro suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O jovem, identificado pelas iniciais E.J.S., de 18 anos, foi capturado no bairro Juca Rosa.
Com ele, os agentes apreenderam:
- 159 buchas e um tablete de substância análoga à maconha;
- um celular Motorola azul;
- e um cartão bancário.
