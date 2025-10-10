Suplente é preso por tentar assassinar vereador para assumir a vaga

Suspeito permanece preso e à disposição da Justiça - Foto: Reprodução Polícia Civil

O vereador José Feliciano Lessa Leandro, conhecido como Pitú, foi alvo de uma tentativa de assassinato em 10 de junho de 2025, em um caso que agora avança com a prisão do principal suspeito. A ação policial ocorreu na quinta-feira, 9, em Campo Grande, no Agreste de Alagoas.

O investigado, 1º suplente de vereador no município, teria interesse direto em ocupar a vaga de Pitú na Câmara. Embora a polícia não tenha divulgado seu nome, indícios apontam que ele teria planejado o crime para acelerar essa ascensão política.

Na operação, conduzida pela Delegacia de Homicídios da 12ª Região, foram apreendidos a motocicleta utilizada no ataque e o celular do suspeito, que passarão por perícia técnica. A prisão foi autorizada pela Comarca de Girau do Ponciano.

As investigações reuniram provas técnicas e testemunhais que ligam o suplente à tentativa de homicídio. A polícia ainda investiga se outras pessoas participaram do ataque.

O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça, enquanto a PCAL segue investigando o caso para esclarecer todos os detalhes e identificar possíveis coautores.