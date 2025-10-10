Transporte continua suspenso e PM mantém reforço no Nordeste de Amaralina

PM reforça região - Foto: Divulgação | Polícia Militar | Ilustrativa

Moradores do Vale das Pedrinhas e do Complexo do Nordeste de Amaralina, em Salvador, enfrentam nesta sexta-feira, 10, o terceiro dia consecutivo sem transporte público, após uma sequência de protestos e episódios de violência desencadeados pelo tiro que atingiu uma criança de 9 anos durante uma ação policial no bairro.

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Salvador (Semob) confirmou que a suspensão da circulação de ônibus permanece vigente, prejudicando o deslocamento de moradores e dificultando a rotina na região.

Segundo a pasta, a medida se mantém diante do clima de tensão, sem previsão de normalização imediata.

Polícia intensifica presença com blindados táticos

Para conter a escalada da violência, a Polícia Militar da Bahia intensificou o policiamento desde a noite de quarta-feira, 08, empregando blindados táticos, conhecidos popularmente como “caveirões”, posicionados em pontos estratégicos do Vale das Pedrinhas e do Nordeste de Amaralina.

O reforço operacional conta com a participação das 35ª, 13ª, 12ª e 11ª Companhias Independentes da PM, além do 30º Batalhão, responsável pelo policiamento da área.

O apoio de unidades especializadas, como BPATAMO, Batalhão Gêmeos e o Grupamento Aéreo da PM (GRAER), atua de forma integrada sob coordenação do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM).

Novos tiroteios e ações preventivas

Desde a noite de quinta-feira, foram registrados novos tiroteios na região, incluindo confrontos com homens armados que tentaram enfrentar a ação policial. Um dos moradores relatou ouvir disparos durante a noite, aumentando a sensação de insegurança e tensão.

Um dos blindados está posicionado na entrada do Vale das Pedrinhas, na Avenida Juracy Magalhães, enquanto outro atua próximo à orla da Amaralina, cobrindo rotas de entrada dos dois bairros.

A corporação reforça que todas as medidas têm caráter preventivo e respeitam os direitos humanos, buscando garantir a segurança da população e o restabelecimento da tranquilidade.

Protestos, vandalismo e impactos no transporte

Durante as manifestações, dois ônibus chegaram a ser atravessados em diferentes pontos, agravando o congestionamento na região. Já à noite, um coletivo foi incendiado nas imediações do Parque da Cidade, aumentando a preocupação entre motoristas e pedestres que passavam pelo local. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.

O secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, lamentou o episódio em uma publicação nas redes sociais. “Construir as coisas dá um trabalho grande. É fruto de muito suor, muito esforço e muita dedicação. Hoje nosso dia foi difícil. Uma pane elétrica pela manhã e um provável ato criminoso pela noite”, escreveu.

Investigação e ação da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 30º Batalhão foram acionadas para averiguar a presença de cerca de 15 homens armados no Nordeste de Amaralina. Segundo a PM, os policiais foram recebidos a tiros e reagiram. Após o confronto, uma pessoa foi localizada ferida nas nádegas e socorrida ao hospital, sem confirmação da origem do disparo.

A Polícia Civil, por meio da 28ª Delegacia Territorial (DT/Nordeste de Amaralina), confirmou que a vítima é uma criança de 9 anos e que o caso está sendo investigado como “resistência”. A unidade realiza diligências para identificar a autoria do disparo.