Ciclone atinge o Brasil no Dia das Crianças com granizo e temporais

Uma frente fria acompanhada de um ciclone extratropical deve atingir o centro-sul do Brasil a partir de domingo, 12, Dia das Crianças, provocando chuva forte, queda de temperatura e rajadas de vento que podem superar os 80 km/h, segundo a Nottus Meteorologia.

O sistema de baixa pressão se forma sobre o Sul do país e começa a intensificar os ventos já no domingo, especialmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A partir de segunda-feira, 13, o fenômeno também deve avançar em direção a São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Há previsão de temporais isolados, chuva de granizo e rajadas entre 50 e 70 km/h, podendo chegar a 80 km/h em áreas pontuais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já emitiu alertas para tempestades e possíveis transtornos nas regiões afetadas.

Na quarta-feira, 15, uma nova frente fria avança pelo Sul, provocando mais chuva até sexta-feira, 17. Durante esse período, o tempo tende a melhorar gradualmente no Sudeste, com elevação das temperaturas no final da semana.

Entre sexta, 17, e sábado, 18, o sistema avança para o Centro-Oeste e Sudeste, levando instabilidade também a essas regiões. Já no Norte, há previsão de chuva pela primeira vez com a formação de um corredor de umidade.