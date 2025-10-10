Menu
SALVADOR
PREVISÃO DO TEMPO

Veja como será o tempo em Salvador neste final de semana

O final de semana em Salvador será marcado por instabilidades do tempo

Redação

Por Redação

10/10/2025 - 10:15 h
Apesar de a expectativa ser de chuva, o clima em Salvador será agradável
Já virou rotina a semana em Salvador ser marcada por céu limpo e nem sinal de chuva, mas aos sábados e domingo o tempo “fechar” e a chuva cair em tempos espaçados. De acordo com o Climatempo, esse final de semana não será diferente.

Apesar de a expectativa ser de chuva, o clima em Salvador será agradável e equilibrado por um céu limpo. Confira a previsão do tempo para este final de semana:

Sábado

A previsão do tempo para sábado é de Sol, com chuva de manhã e diminuição de nuvens à tarde. Noite com muita nebulosidade.

As chances de chuvas são de 94% pela manhã, mas à tarde, o tempo deve atingir temperaturas de até 28ºC.

Domingo

A previsão do tempo para domingo é de Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. À noite, o tempo será firme.

A temperatura também deve variar no domingo, entre 24ºC a 28ºC. As chuvas pela manhã têm chances de 95% de madrugada do sábado, 11, e domingo, 12.

Chuva clima previsão do tempo Salvador temperatura

x