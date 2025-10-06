Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BAHIA

Alerta! Bahia terá chuva intensa e Centro-Oeste enfrenta calor de 40 °C

Regiões Norte e Nordeste apresentam clima instável e chuvoso enquanto o sudeste apresenta um calor intenso

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/10/2025 - 10:55 h | Atualizada em 06/10/2025 - 11:23
SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde -

O Climatempo, portal especializado na análise do clima do Brasil, notificou que esta semana diversas regiões do país, incluindo a Bahia, vão apresentar um clima instável. A informação foi divulgada neste domingo, 5, destacando fortes chuvas pelo Centro-Oeste ao Nordeste, além de calor intenso no Sudeste.

Em trechos do litoral da Bahia, a chuva pode ser de grande intensidade em curtos períodos de tempo, com riscos de alagamentos localizados. Já na áreas do agreste as pancadas são isoladas e passageiras, enquanto isso, no interior o sol segue com calor intenso e baixa umidade no ar.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Região norte segue instável e terá presença de chuvas

As instabilidades climáticas seguem na região Norte do país, pancadas de chuva fortes e isoladas nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e no oeste e nordeste do Pará.

Centro-Oeste: chuva no MS e calor extremo em MT e GO

No Centro-Oeste, o avanço da frente fria favorece a formação de instabilidades sobre o Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e ventos.

Em Mato Grosso, especialmente nas regiões oeste e sul, há previsão de chuvas isoladas à tarde, mas o calor continua predominando, com máximas próximas dos 40 °C em Cuiabá.

Já em Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue seco e ensolarado, típico do período de transição entre o inverno e a primavera, com umidade muito baixa e temperaturas elevadas.

Leia Também:

Vídeo: antes de se entregar, Binho Galinha nega ser miliciano
Adolescente morre após disparar acidentalmente arma do pai
Assassino confesso de duplo homicídio em Simões Filho tem prisão mantida

Sudeste: calor intenso e ar seco

No Sudeste, o início da semana será marcado por sol forte, calor e baixos índices de umidade. A circulação de ventos quentes vindos do interior do continente eleva as temperaturas no interior de São Paulo e Minas Gerais, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%.

A recomendação é reforçar os cuidados com hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes. Somente no Espírito Santo e no leste de Minas há possibilidade de chuvas fracas e isoladas, causadas pela umidade vinda do oceano.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Chuva clima tempo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde
Play

Taxa de R$ 700 para ir à praia? Turistas denunciam cobrança no Conde

x