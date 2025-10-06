Alerta! Bahia terá chuva intensa e Centro-Oeste enfrenta calor de 40 °C

SALVADOR: Chuva não dá trégua e preocupa moradores. Na foto, Avenida Porto dos Mastros, Ribeira Data: 05/05/25 Foto: Uendel Galter/Ag. A Tarde - Foto: UENDEL GALTER

O Climatempo, portal especializado na análise do clima do Brasil, notificou que esta semana diversas regiões do país, incluindo a Bahia, vão apresentar um clima instável. A informação foi divulgada neste domingo, 5, destacando fortes chuvas pelo Centro-Oeste ao Nordeste, além de calor intenso no Sudeste.

Em trechos do litoral da Bahia, a chuva pode ser de grande intensidade em curtos períodos de tempo, com riscos de alagamentos localizados. Já na áreas do agreste as pancadas são isoladas e passageiras, enquanto isso, no interior o sol segue com calor intenso e baixa umidade no ar.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Região norte segue instável e terá presença de chuvas

As instabilidades climáticas seguem na região Norte do país, pancadas de chuva fortes e isoladas nos estados do Amazonas, Roraima, Rondônia e no oeste e nordeste do Pará.

Centro-Oeste: chuva no MS e calor extremo em MT e GO

No Centro-Oeste, o avanço da frente fria favorece a formação de instabilidades sobre o Mato Grosso do Sul, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e ventos.

Em Mato Grosso, especialmente nas regiões oeste e sul, há previsão de chuvas isoladas à tarde, mas o calor continua predominando, com máximas próximas dos 40 °C em Cuiabá.

Já em Goiás e no Distrito Federal, o tempo segue seco e ensolarado, típico do período de transição entre o inverno e a primavera, com umidade muito baixa e temperaturas elevadas.

Sudeste: calor intenso e ar seco

No Sudeste, o início da semana será marcado por sol forte, calor e baixos índices de umidade. A circulação de ventos quentes vindos do interior do continente eleva as temperaturas no interior de São Paulo e Minas Gerais, onde a umidade relativa do ar pode ficar abaixo dos 20%.

A recomendação é reforçar os cuidados com hidratação e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes. Somente no Espírito Santo e no leste de Minas há possibilidade de chuvas fracas e isoladas, causadas pela umidade vinda do oceano.