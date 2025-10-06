Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Adolescente morre após disparar acidentalmente arma do pai

Caso aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O garoto ainda ficou internado antes de falecer

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

06/10/2025 - 9:22 h | Atualizada em 06/10/2025 - 10:07
Garoto morre após disparar acidentalmente em si mesmo com arma do pai
Garoto morre após disparar acidentalmente em si mesmo com arma do pai -

Um garoto de 12 anos morreu depois de ser atingido por um disparo acidental enquanto manuseava a arma do pai. O caso aconteceu em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na última quarta-feira, 1. De acordo com a Polícia Civil (PC), o menino morreu na sexta-feira, 3.

O garoto, identificado como Giliarde de Jesus Santos Júnior estava acompanhado do pai, dentro de um carro. Em depoimento prestado à polícia, o responsável, que não teve sua identidade revelada, contou que saíu do veículo para ajudar um amigo, e ao voltar, reparou que o filho estava baleado.

O pai do menino confirmou que possui o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC).

Depois de ter sido baleado, o adolescente foi levado a um hospital da cidade de Camaçari e ficou internado por dois dias, após a confirmação do óbito na sexta-feira, 3.

A 26ª Delegacia Territorial em Vila de Abrantes investiga o caso.

camaçari disparo acidental Morte

x