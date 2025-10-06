Ex-PM é investigado por liderar esquema que movimentou R$ 33 milhões

Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram - Foto: Reprodução | Instagram @eukelferreti

O mundo das rifas, prática considerada ilegal pela legislação brasileira, atrai milhares de brasileiros. Na cidade de Maceió, por exemplo, o Ministério Público de Alagoas descobriu que já foram movimentados R$ 33,7 milhões através de uma quadrilha chefiada por por Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferreti.

Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e faturou em apenas um mês R$ 400 mil. As informações são do Fantástico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ainda nas redes sociais ele ostenta uma vida de luxo com carros importados e imóveis de luxo.

De acordo com as investigações, Kel ganhava dinheiro com rifas e sorteios manipulados. O promotor Cyro Blatter disse em entrevista ao Fantástico que "não há nenhum tipo de controle" para esse tipo de jogo.

A influenciadora Laís Oliveira também é investigada e tida como peça chave no esquema criminoso. A quadrilha divulgava números de uma rifa e dizia que Alguns dos bilhetes dariam prêmios de dezenas de milhares de reais. Mas, os bilhetes não seriam premiados, portanto a quadrilha chegava a arrecadar milhões de reais

Segundo o Ministério Público, entre janeiro e abril de 2024, Laís Oliveira recebeu quase R$ 1 milhão de uma empresa de Kel Ferreti. Nesse mesmo período, o marido de Laís, Eduardo Veloso, recebeu R$ 456 mil.

Em dezembro de 2024 o casal foi preso em Fortaleza por ligação com rifas ilegais, mas acabaram sendo colocados em liberdade.

Em nota, a defesa de Laís Oliveira e Eduardo Veloso nega as acusações e afirma que “não teve acesso aos áudios mencionados”. Os advogados do casal alegam ainda que eles “atuam como influenciadores digitais”, cuja participação “se restringiu à prestação de serviços de publicidade”.

Kel também foi preso em dezembro do ano passado em seu apartamento em Maceió. Na Operação Trapaça, os agentes apreenderam joias, telefones celulares e cerca de 20 mil reais em espécie.

Histórico criminoso

Em 2023, Kel que era policial miliar, foi expulso da corporação após filmar e divulgar o próprio voto nas redes sociais, em 2022, o que é proibido pela lei eleitoral.

Além do crime eleitoral, Kel Ferreti foi denunciado por um caso de estupro, ocorrido em junho do ano passado. A vítima é uma das apostadoras enganadas. O influenciador foi condenado a 10 anos, mas depois a pena foi reduzida para 8 anos.

A defesa de Kel Ferreti afirmou, em nota, que ele não é dono de nenhuma plataforma de apostas e que sua atuação se limita à divulgação e publicidade. Sobre o caso de estupro, Kel Ferreti nega as acusações e diz que vai recorrer.