Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Ex-PM é investigado por liderar esquema que movimentou R$ 33 milhões

Nas redes sociais ele ostenta uma vida de luxo

Redação

Por Redação

06/10/2025 - 6:54 h | Atualizada em 06/10/2025 - 7:38
Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram
Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram -

O mundo das rifas, prática considerada ilegal pela legislação brasileira, atrai milhares de brasileiros. Na cidade de Maceió, por exemplo, o Ministério Público de Alagoas descobriu que já foram movimentados R$ 33,7 milhões através de uma quadrilha chefiada por por Kleverton Pinheiro de Oliveira, conhecido como Kel Ferreti.

Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais, e faturou em apenas um mês R$ 400 mil. As informações são do Fantástico.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ainda nas redes sociais ele ostenta uma vida de luxo com carros importados e imóveis de luxo.

De acordo com as investigações, Kel ganhava dinheiro com rifas e sorteios manipulados. O promotor Cyro Blatter disse em entrevista ao Fantástico que "não há nenhum tipo de controle" para esse tipo de jogo.

A influenciadora Laís Oliveira também é investigada e tida como peça chave no esquema criminoso. A quadrilha divulgava números de uma rifa e dizia que Alguns dos bilhetes dariam prêmios de dezenas de milhares de reais. Mas, os bilhetes não seriam premiados, portanto a quadrilha chegava a arrecadar milhões de reais

Segundo o Ministério Público, entre janeiro e abril de 2024, Laís Oliveira recebeu quase R$ 1 milhão de uma empresa de Kel Ferreti. Nesse mesmo período, o marido de Laís, Eduardo Veloso, recebeu R$ 456 mil.

Em dezembro de 2024 o casal foi preso em Fortaleza por ligação com rifas ilegais, mas acabaram sendo colocados em liberdade.

Em nota, a defesa de Laís Oliveira e Eduardo Veloso nega as acusações e afirma que “não teve acesso aos áudios mencionados”. Os advogados do casal alegam ainda que eles “atuam como influenciadores digitais”, cuja participação “se restringiu à prestação de serviços de publicidade”.

Kel também foi preso em dezembro do ano passado em seu apartamento em Maceió. Na Operação Trapaça, os agentes apreenderam joias, telefones celulares e cerca de 20 mil reais em espécie.

Leia Também:

Entenda como prática de rifa pode levar à prisão no Brasil
Delegada detalha esquema de lavagem de dinheiro feito por influencers
Rifeiros manipulam sorteios online com ajuda de falsos ganhadores
Idosos roubados: golpistas fingem ser famoso e levam mais de R$ 30 mil

Histórico criminoso

Em 2023, Kel que era policial miliar, foi expulso da corporação após filmar e divulgar o próprio voto nas redes sociais, em 2022, o que é proibido pela lei eleitoral.

Além do crime eleitoral, Kel Ferreti foi denunciado por um caso de estupro, ocorrido em junho do ano passado. A vítima é uma das apostadoras enganadas. O influenciador foi condenado a 10 anos, mas depois a pena foi reduzida para 8 anos.

A defesa de Kel Ferreti afirmou, em nota, que ele não é dono de nenhuma plataforma de apostas e que sua atuação se limita à divulgação e publicidade. Sobre o caso de estupro, Kel Ferreti nega as acusações e diz que vai recorrer.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Kel Ferreti rifas ilegais

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Kel Ferreti, de 40 anos, possui mais de 1 milhão de seguidores no Instagram
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x