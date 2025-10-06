Menu
POLÍCIA

Assassino confesso de duplo homicídio em Simões Filho tem prisão mantida

Jonas Souza Santos passou por audiência de custódia no sábado, 4

Bernardo Rego

Por Bernardo Rego

06/10/2025 - 9:10 h | Atualizada em 06/10/2025 - 9:42
-
-

Jonas Souza Santos, réu confesso do duplo homicídio contra Mayane Coelho Brandão e Tamara Trindade da Silva, na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.

Conforme o juiz Marcus Vinicius da Costa Paiva, que conduziu a audiência de custódia no sábado, 4, "o auto de prisão em flagrante foi lavrado em conformidade com as formalidades legais previstas nos artigos 301 a 310 do Código de Processo Penal."

Ainda segundo o magistrado, "a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos depoimentos dos condutores e pela confissão do próprio flagranteado, que indicou às autoridades policiais o local onde procedeu à ocultação dos cadáveres das vítimas."

Diante disso, o juiz homologou o Auto de Prisão em Flagrante e determinou a manutenção da prisão preventiva do acusado determinando sua permanência no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

O duplo homicídio

Segundo o delegado titular da 22ª DT, Jader Oliveira, Jonas relatou que havia tido um relacionamento com uma das vítimas, que, em determinada ocasião, teria lhe furtado uma quantia em dinheiro. Aproveitando o encontro, ele decidiu cobrar a “dívida”, o que gerou uma discussão acalorada e culminou nas agressões fatais.

Ainda segundo o delegado, durante depoimento, Jonas afirmou que teve um relacionamento com Tamara e que ela teria furtado dele a quantia de R$ 15 mil, que estava guardada debaixo da cama onde dormia. O suposto furto teria ocorrido semanas antes do crime. A motivação, segundo ele, foi a vingança.

Após confessar o crime, Jonas indicou à polícia o local onde os corpos estavam escondidos em uma área de mata de difícil acesso, em Fazenda Nova, Pitanguinhas, também em Simões Filho.

De acordo com o depoimento, Jonas atraiu Tamara e Mayane para sua casa, onde atacou Tamara a facadas após acusá-la de furtar R$ 15 mil que ele guardava embaixo da cama. Mayane, que acompanhava a amiga, também foi morta após tentar pedir socorro.

Além das facadas, as jovens teriam sido atingidas com golpes de machado. Elas estavam desaparecidas desde a noite da quinta-feira, 25 de setembro. Os corpos foram localizados na manhã de quinta-feira, 2 de outubro.

Ainda segundo o depoimento de Jonas, Mayane não era o alvo inicial. Ela teria conhecimento do furto e foi com a intenção de convencer a amiga a entregar o valor furtado, com a promessa de que receberia R$ 3 mil, caso Tamara devolvesse o dinheiro que ele estava juntando para comprar uma moto.

Amigas

Tâmara e Mayane se conheciam há quatro anos e costumavam passar muito tempo juntas. A família de Mayane informou que ela saiu de casa, no bairro Ponto Parada, no dia 18 de setembro, para ficar na residência de Tâmara, no Cia II, como era habitual. O último contato de Mayane com familiares ocorreu, na quarta-feira, 24, um dia antes do desaparecimento.

Na noite do sumiço, as jovens foram vistas saindo para beber em um depósito de bebidas localizado em frente a um cemitério. Câmeras de segurança registraram que, por volta da meia-noite da sexta-feira, 26, as duas saíram em uma motocicleta Honda PCX, pertencente a uma delas, e foram seguidas por outra moto com dois homens.

Tamara trabalhava como atendente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) em Salvador, enquanto Mayane, mãe de uma criança pequena, não tinha emprego fixo.

Cronologia dos fatos

  • 18/09: Mayane vai para a casa de Tamara, como costumava fazer.
  • 24/09: Último contato de Mayane com a família.
  • 25/09: Ambas desaparecem após saírem para beber em um depósito em frente a um cemitério.
  • 26/09: Câmeras registram as jovens saindo em uma moto, sendo seguidas por dois homens.
  • 02/10: Corpos são encontrados após confissão de Jonas.

x