Duplo homicídio na Bahia: Polícia acha moto de jovens assassinadas

A Polícia Civil da Bahia localizou, nessa sexta-feira, 3, a motocicleta utilizada por Tamara Trindade da Silva, 28 anos, e Mayane Coelho Brandão, 20, assassinadas no último dia 25 de setembro em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

O veículo foi encontrado submerso em um lago às margens de uma rodovia, no bairro Cia Sul, em Simões Filho, às margens de uma rodovia, durante ação do Setor de Investigação (SI) da 22ª Delegacia Territorial de Simões Filho, com apoio do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

A moto foi resgatada um dia após a prisão de um dos suspeitos, Jonas Souza Santos, 20 anos, o Índio, e da localização dos corpos das jovens. Após confessar o crime, ele indicou à polícia o local onde os corpos estavam escondidos em uma área de mata de difícil acesso, em Fazenda Nova, Pitanguinhas, também em Simões Filho.

De acordo com as apurações, depois de matar as amigas a facadas e machadadas, os autores jogaram a motocicleta no lago com o intuito de ocultar provas. O veículo foi encaminhado para a unidade policial, onde será submetido à perícia. Após os procedimentos necessários, a motocicleta será restituída aos familiares.

De acordo com o depoimento, Jonas atraiu Tamara e Mayane para sua casa, onde atacou Tamara a facadas após acusá-la de furtar R$ 15 mil que ele guardava embaixo da cama. Mayane, que acompanhava a amiga, também foi morta após tentar pedir socorro. Além das facadas, as jovens teriam sido atingidas com golpes de machado. Elas estavam desaparecidas desde a noite da quinta-feira, 25 de setembro. Os corpos foram localizados na manhã dessa quinta-feira, 2 de outubro.

O delegado Jader Oliveira, titular da 22ª DT, afirmou que Jonas não demonstrou arrependimento e disse ter agido por vingança. Ele permanece custodiado, enquanto a polícia segue em busca do segundo suspeito, que continua foragido.