Líderes de facção criminosa são presos em operação policial na Bahia

Operação tinha como objetivo atingir as principais lideranças da facção criminosa - Foto: Divulgação / Polícia Civil

A Polícia Civil deflagrou nesta sexta-feira, 3, a Operação Subsolo, que resultou na prisão de quatro homens ligados a uma organização criminosa atuante em Serrinha e outras regiões da Bahia. Três deles tiveram prisão preventiva decretada, enquanto o quarto foi detido em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo as investigações, o grupo é responsável por homicídios, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de armas, além de coagir moradores do bairro dos Treze, onde ameaças e pichações com símbolos da facção foram registradas.

Durante a ação policial, foram apreendidos:

Parte da droga estava enterrada no quintal de um dos suspeitos | Foto: Divulgação / Polícia Civil

Pistola Glock calibre .380 com numeração raspada

36 munições e dois carregadores

Drogas: cocaína, maconha e crack

Mais de R$ 23 mil em dinheiro

14 celulares e quatro rádios comunicadores

24 câmeras de vigilância

Sete cadernos com anotações do tráfico

Embalagens para acondicionamento de drogas

Parte da droga estava enterrada no quintal de um dos suspeitos e foi localizada com apoio do Canil da CORE.

As investigações começaram a partir de um inquérito que apura uma dupla tentativa de homicídio, ocorrida em 6 de julho, em frente à Câmara de Vereadores de Serrinha. O autor dos disparos já havia sido preso em 28 de julho. Segundo a apuração, as lideranças detidas forneceram armas e autorizaram o crime.

A operação contou com a participação da Delegacia Territorial de Serrinha, Canil da CORE, GATTI/Sisal, 15ª Coorpin e outras unidades subordinadas.

Delegado James Feitosa Moura Filho detalha a operação

O delegado titular da DT de Serrinha, James Feitosa Moura Filho, explicou que a operação tinha como objetivo atingir as principais lideranças da facção criminosa.

"Na manhã de hoje, a Polícia Civil do Estado da Bahia deu cumprimento a três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca domiciliar no âmbito da Operação Subsolo. Essa operação visou alcançar duas das principais lideranças de uma organização criminosa responsável pelo tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e também pela determinação de alguns homicídios ocorridos em Serrinha."

Ele destacou que a ação resultou na prisão de dois líderes-chave, autuados também em flagrante por crimes relacionados ao tráfico.

"Na oportunidade, duas das principais lideranças foram alcançadas e presas. Elas estão sendo autuadas também em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. No âmbito da operação, foi apreendida grande quantidade de substâncias entorpecentes, como cocaína, maconha e crack. Foi apreendida também uma pistola do tipo Glock, calibre 380, e munições variadas."

O delegado ainda explicou detalhes sobre os materiais apreendidos, incluindo armas com numeração suprimida e equipamentos usados para monitoramento.

"Vale destacar que a pistola se encontrava com a numeração suprimida. Foi apreendida ainda aproximadamente R$ 24.000 em espécie, 14 aparelhos celulares, quatro rádios comunicadores, cadernos de anotação, duas balanças de precisão e 24 câmeras de monitoramento, utilizadas pelos criminosos para acompanhar a chegada das forças policiais."

James Feitosa Moura Filho contextualizou a investigação que levou à operação, mostrando a ligação direta entre os presos e o crime de julho.

"Essa ação decorre da investigação que apura o crime de dupla tentativa de homicídio qualificado ocorrido no dia 6 de julho, em frente à Câmara Municipal de Vereadores, cujo suposto autor, executor dos disparos, se encontra preso desde o dia 28 de julho. As investigações demonstraram que os dois indivíduos presos na presente operação são responsáveis pelo fornecimento de armas e drogas para esse terceiro indivíduo, que seria o executor dos disparos."

Por fim, o delegado ressaltou que os líderes também custeavam o apoio jurídico a outros integrantes da facção.

"Além disso, as lideranças criminosas alcançadas também eram responsáveis pelo pagamento do assessoramento jurídico para os faccionados que eventualmente fossem presos, bancando, por exemplo, assistência jurídica por meio da constituição de advogados."