Mulher, idoso e criança são feitos reféns por criminosos na RMS

Durante a ação, houve troca de tiros

Uma família foi libertada na noite deste domingo, 5, depois de passar horas sob o poder de criminosos no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Entre as vítimas estavam uma mulher, um idoso e uma criança.

A ocorrência começou quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre homens armados circulando na região e iniciou uma operação no condomínio Royal Park. Durante a ação, houve troca de tiros, e os suspeitos invadiram uma residência para tentar escapar, mantendo os moradores reféns.

O clima foi de tensão durante toda a noite. As equipes da Rondesp RMS e da 52ª CIPM cercaram o local e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para conduzir as negociações. Após horas de tratativas, os criminosos se renderam e as vítimas foram libertadas sem ferimentos.

Segundo informações preliminares, os homens seriam integrantes do Comando Vermelho (CV). Eles foram encaminhados à 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, onde o caso será investigado.

Violência na região

A cidade vive uma onda de insegurança. No sábado, 4, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após um ataque a tiros em um bar do bairro de Itinga. Segundo testemunhas, os atiradores chegaram em uma motocicleta e fugiram logo após o crime.