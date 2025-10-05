BOPE ACIONADO
Mulher, idoso e criança são feitos reféns por criminosos na RMS
Homens seriam integrantes do Comando Vermelho (CV)
Por Leilane Teixeira
Uma família foi libertada na noite deste domingo, 5, depois de passar horas sob o poder de criminosos no bairro de Portão, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Entre as vítimas estavam uma mulher, um idoso e uma criança.
A ocorrência começou quando a Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre homens armados circulando na região e iniciou uma operação no condomínio Royal Park. Durante a ação, houve troca de tiros, e os suspeitos invadiram uma residência para tentar escapar, mantendo os moradores reféns.
O clima foi de tensão durante toda a noite. As equipes da Rondesp RMS e da 52ª CIPM cercaram o local e acionaram o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) para conduzir as negociações. Após horas de tratativas, os criminosos se renderam e as vítimas foram libertadas sem ferimentos.
Segundo informações preliminares, os homens seriam integrantes do Comando Vermelho (CV). Eles foram encaminhados à 23ª Delegacia Territorial de Lauro de Freitas, onde o caso será investigado.
Violência na região
A cidade vive uma onda de insegurança. No sábado, 4, dois homens morreram e outros dois ficaram feridos após um ataque a tiros em um bar do bairro de Itinga. Segundo testemunhas, os atiradores chegaram em uma motocicleta e fugiram logo após o crime.
