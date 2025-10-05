Menu
POLÍCIA
VIOLÊNCIA

Tiroteio entre torcedores após jogo de futebol deixa mortos e feridos

As autoridades acreditam que o crime foi motivado por rivalidade entre grupos de torcedores.

Redação

Por Redação

05/10/2025 - 13:42 h
Três dos feridos permanecem em estado crítico
Três dos feridos permanecem em estado crítico

Um confronto entre torcedores após uma partida universitária de futebol americano terminou em tragédia na cidade de Montgomery, no estado do Alabama (EUA), na noite de sábado, 4. O tiroteio deixou duas pessoas mortas e outras 14 feridas, segundo informações das autoridades locais.

De acordo com o chefe de polícia de Montgomery, James Greboys, o conflito começou depois de uma discussão entre torcedores que acompanhavam o jogo entre a Universidade Tuskegee e o Morehouse College.

“Eram duas partes envolvidas que estavam basicamente atirando uma na outra no meio de uma multidão. Eles não se importaram com as pessoas ao redor quando fizeram isso. Faremos tudo o que for preciso para reunir todas as evidências e perseguir quem estiver envolvido.”

A polícia informou ainda que três dos feridos permanecem em estado crítico. O caso é investigado para identificar e responsabilizar todos os envolvidos no tiroteio, que chocou a comunidade universitária.

