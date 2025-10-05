Crime organizado: torturador do 'tribunal do crime' do PCC é preso

Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira, 03, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, suspeito de integrar o chamado “tribunal do crime” do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele é apontado como um dos responsáveis por torturar vítimas da facção, entre elas Vinícius Hyan Gonzaga, de 20 anos, assassinado em agosto de 2018.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), localizaram o suspeito em uma empresa na zona rural entre Cedral e Rio Preto, após trabalho de inteligência que rastreou seus movimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Punição e crueldade

De acordo com as investigações, Vinícius foi sequestrado e levado a um terreno isolado, onde sofreu tortura antes de ser morto com tiros no rosto e nas mãos. O episódio é típico do “tribunal paralelo” do PCC, mecanismo usado pela facção para julgar e punir seus desafetos com extrema violência, sem direito à defesa.

O corpo de Vinícius foi encontrado por uma tia no Parque das Aroeiras, de bruços entre a vegetação, com marcas visíveis de tortura e disparos em pontos simbólicos do corpo — uma forma de espalhar terror entre outros alvos da facção. A vítima já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em maio de 2018 e possuía antecedentes por tráfico de drogas e furto.

Polícia reforça combate ao PCC

O suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil reforça que continua investigando o PCC na região, com atenção especial ao “tribunal do crime”, considerado um instrumento de coerção e violência que mantém o domínio da facção através da tortura e do medo.