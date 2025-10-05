Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Crime organizado: torturador do 'tribunal do crime' do PCC é preso

Investigação aponta que suspeito participou da tortura e execução de jovem em 2018

Luan Julião

Por Luan Julião

05/10/2025 - 9:02 h
Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado
Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado -

Um homem de 38 anos foi preso nesta sexta-feira, 03, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, suspeito de integrar o chamado “tribunal do crime” do Primeiro Comando da Capital (PCC). Ele é apontado como um dos responsáveis por torturar vítimas da facção, entre elas Vinícius Hyan Gonzaga, de 20 anos, assassinado em agosto de 2018.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo (PCSP), equipes do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), localizaram o suspeito em uma empresa na zona rural entre Cedral e Rio Preto, após trabalho de inteligência que rastreou seus movimentos.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Punição e crueldade

De acordo com as investigações, Vinícius foi sequestrado e levado a um terreno isolado, onde sofreu tortura antes de ser morto com tiros no rosto e nas mãos. O episódio é típico do “tribunal paralelo” do PCC, mecanismo usado pela facção para julgar e punir seus desafetos com extrema violência, sem direito à defesa.

Leia Também:

Polícia Federal investiga esquema milionário de fraudes em concursos
Tentativa de chacina? Ação criminosa deixa mortos e baleados na RMS
"Marcha da Maconha": PMs encerram festa utilizando spray de pimenta

O corpo de Vinícius foi encontrado por uma tia no Parque das Aroeiras, de bruços entre a vegetação, com marcas visíveis de tortura e disparos em pontos simbólicos do corpo — uma forma de espalhar terror entre outros alvos da facção. A vítima já havia sobrevivido a uma tentativa de homicídio em maio de 2018 e possuía antecedentes por tráfico de drogas e furto.

Polícia reforça combate ao PCC

O suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado. A Polícia Civil reforça que continua investigando o PCC na região, com atenção especial ao “tribunal do crime”, considerado um instrumento de coerção e violência que mantém o domínio da facção através da tortura e do medo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Suspeito segue à disposição da Justiça e deve responder por homicídio qualificado
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

x