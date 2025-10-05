Mais de 20 pássaros silvestres são apreendidos na Bahia

Várias aves silvestres foram apreendidas na Bahia - Foto: Divulgação | PM-BA

Policiais militares (PM) da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) apreenderam 22 aves silvestres na cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação aconteceu no sábado, 4, porém a divulgação foi feita somente neste domingo, 5.

Os oficiais estavam realizando uma operação no local, quando encontraram um homem que possuía diversas aves silvestres, sendo elas:

seis papa-capins;

cinco cardeais;

10 canários-da-terra;

um coleirinho.

As aves apreendidas foram enviadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e o homem foi apresentado à delegacia de Alagoinhas, onde a ocorrência foi registrada.