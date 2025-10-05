Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Mais de 20 pássaros silvestres são apreendidos na Bahia

Papa-capins, cardeais e canários-da-terra foram encontradas por policiais durante operação

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/10/2025 - 15:40 h | Atualizada em 05/10/2025 - 15:55
Várias aves silvestres foram apreendidas na Bahia
Várias aves silvestres foram apreendidas na Bahia

Policiais militares (PM) da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) apreenderam 22 aves silvestres na cidade de Catu, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). A ação aconteceu no sábado, 4, porém a divulgação foi feita somente neste domingo, 5.

Os oficiais estavam realizando uma operação no local, quando encontraram um homem que possuía diversas aves silvestres, sendo elas:

  • seis papa-capins;
  • cinco cardeais;
  • 10 canários-da-terra;
  • um coleirinho.

As aves apreendidas foram enviadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas) e o homem foi apresentado à delegacia de Alagoinhas, onde a ocorrência foi registrada.

x