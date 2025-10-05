Turista de Minas Gerais morre afogada em praia da Bahia - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma pessoa morreu afogada em uma praia na cidade de Porto Seguro, extremo-sul da Bahia, no sábado, 4. A vítima foi identificada como Maria Aparecida Ferreira de Souza, tinha 51 anos e morava em Montes Claros, norte de Minas Gerais.

O caso aconteceu na altura da Cabana Malibu, localizada na Avenida Beira-Mar, no bairro de Taperapuan, de acordo com a TV Santa Cruz, afiliada da TV Bahia no sul do estado.

Maria Aparecida entrou no mar com o companheiro e a filha. Porém, minutos depois, ao perceber que ela estava se afogando, o homem começou a gritar por socorro.

O genro da vítima, que estava na barraca, contou à polícia que tentou ajudar a sogra, mas que ela já estava submersa quando chegou à água. Banhistas que estavam no local tentaram reanimar Maria Aparecida, mas sem sucesso.

Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e realizaram procedimentos de primeiros socorros. A vítima, no entanto, teve o óbito confirmado no local. O corpo de Maria Aparecida foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Porto Seguro para passar por necropsia.