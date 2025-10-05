Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e 5 feridos na Bahia

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas na manhã deste domingo, 5, na BR-135, no trecho que passa pela cidade de Riachão das Neves, no oeste da Bahia. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o órgão, o impacto da batida foi tão forte que destruiu completamente a lateral do coletivo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate das vítimas e o atendimento no local.

Todas as pessoas feridas estavam dentro do ônibus no momento da colisão. Elas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da região, mas o estado de saúde delas ainda não foi informado.

Investigação

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento e a remoção dos veículos, o que causou lentidão no trânsito por algumas horas.