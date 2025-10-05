Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BAHIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ACIDENTE FATAL

Acidente entre ônibus e carreta deixa um morto e 5 feridos na Bahia

Todas as pessoas feridas estavam dentro do ônibus no momento da colisão

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

05/10/2025 - 16:14 h
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas -

Um grave acidente entre um ônibus e uma carreta deixou uma pessoa morta e outras cinco feridas na manhã deste domingo, 5, na BR-135, no trecho que passa pela cidade de Riachão das Neves, no oeste da Bahia. As informações foram confirmadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo o órgão, o impacto da batida foi tão forte que destruiu completamente a lateral do coletivo. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para o resgate das vítimas e o atendimento no local.

Tudo sobre Bahia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Todas as pessoas feridas estavam dentro do ônibus no momento da colisão. Elas foram socorridas e levadas para unidades de saúde da região, mas o estado de saúde delas ainda não foi informado.

Leia Também:

Mais de 20 pássaros silvestres são apreendidos na Bahia
Bahia descarta suspeitas de intoxicação por metanol; veja o que se sabe
Alerta de perigo: 20 cidades baianas estão sob risco de incêndios

Investigação

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O trecho da rodovia ficou parcialmente interditado durante o atendimento e a remoção dos veículos, o que causou lentidão no trânsito por algumas horas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente de trânsito Bahia BR-135 colisão polícia rodoviária federal Riachão das Neves rodovia segurança nas estradas transporte

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
As causas do acidente ainda estão sendo investigadas
Play

Turistas denunciam cobrança de R$ 700 para acessar praia paradisíaca na Bahia

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas
Play

Show natalino com Patati Patatá atrasa e causa caos no Parque Shopping

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

x