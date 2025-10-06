Vídeo: antes de se entregar, Binho Galinha nega ser miliciano

Deputado Binho Galinha foi alvo da Operação Estado Anômico - Foto: Divulgação | Alba

Horas antes de se entregar à Justiça, o deputado estadual Binho Galinha (PRD) gravou um vídeo negando a informação oficial da Polícia Federal sobre estar foragido e se declarou ‘inocente’ das acusações que o apontam como suspeito de liderar organização criminosa.

“A mídia está toda falando que estou foragido. Eu não estou foragido. Hoje é dia 3 [de outubro] do 10 de 2025, estou indo com a minha equipe de advogados para me apresentar agora à tarde”, disse o parlamentar.

A gravação foi publicada nas redes sociais de um aliado do legislador no último domingo, 5, com a seguinte legenda: “Estamos juntos, deputado BINHO Galinha. Deus está no controle de tudo. Estamos em oração por você e sua família. Projeto de Deus”.

Assim como comunicado no vídeo, o deputado estadual se entregou à Justiça em Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, dois dias após fugir do mandado de prisão da PF durante a Operação Estado Anômico, realizada no dia 1º de outubro.

Em seguida, ele foi levado ao Complexo Penitenciário Lemos Brito, localizado em Mata Escura, em Salvador, onde está custodiado na Sala de Estado Maior.

No vídeo, o parlamentar ainda diz que a sua expressiva votação pode ser explicada por sua legitimidade e apoio popular genuíno, e não por meios ilícitos ou conexões políticas.

“Se eu fosse miliciano, fosse extorquidor, agiota, e tivesse tomando as coisas dos outros, vocês não acreditavam que eu teria essa quantidade de votos? Para um cara que saiu faltando 45 dias. Não tenho histórico com política, não tenho parente político”, disse.

Em seguida, ele pediu orações e disse que confia na Justiça. “Só dizer a vocês, a Justiça ela é justa e está para fazer o que é certo e correto”, disse, e complementou: “Só tenho gratidão a todos vocês de Feira de Santana. [...] Só façam orar pelo deputado de vocês”.

O que é sala de estado maior?

A sala de estado maior é protegida com grades nas janelas, e separada das celas comuns. É um direito concedido a algumas categorias profissionais - a exemplo de parlamentares -, e que também segue protocolos internos, como o banho de sol.

Histórico criminal

De acordo com as investigações, Binho Galinha é apontado como líder de uma organização criminosa com atuação predominante em Feira de Santana e cidades do entorno. O grupo, segundo o MP, adota práticas de milícia e estaria envolvido em crimes como: