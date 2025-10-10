Segurança de líder do CV na Bahia é preso durante megaoperação no Rio

Megaoperação no Rio mira facção do CV - Foto: Felipe Iruata / Ag A Tarde

Uma das maiores ofensivas da história contra o Comando Vermelho (CV) está em andamento no Rio de Janeiro, com foco em desarticular a facção e suas principais lideranças. Entre os alvos da ação está o traficante baiano, Anderson Souza de Jesus, conhecido como Buel, Cris ou Esquerdinha, considerado um dos principais chefes do CV na Bahia, com atuação consolidada no Complexo Tancredo Neves, em Salvador. De acordo com fontes da Polícia do Rio de Janeiro ouvidas pelo Portal A TARDE, durante a operação, um dos seguranças de ‘Buel’ foi alcançado pelas autoridades

Segundo investigações do Denarc, Buel estaria no Rio de Janeiro, escondido no Complexo do Alemão e é considerado o principal fornecedor de armas para membros da facção em Salvador e Região Metropolitana. Ele domina a venda de drogas em diversas localidades da capital baiana e é apontado como mandante de dezenas de homicídios. Por isso, é considerado o alvo de maior prioridade pela polícia baiana, com ações coordenadas junto às forças do Rio de Janeiro.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Anderson Souza de Jesus, conhecido como Buel, Cris ou Esquerdinha | Foto: Luan Julião

Buel ocupa atualmente a carta de ‘Rei de Copas’ do Baralho do Crime da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Morte de Matuê marca ofensiva contra a facção

Entre os mortos está Ygor Freitas de Andrade, o Matuê, apontado como chefe do tráfico na Gardênia Azul e na Chacrinha. Contra ele havia três mandados de prisão em aberto. Matuê também coordenava invasões do CV às comunidades da região e era investigado por disparar o tiro que matou o policial civil José Antônio Lourenço, em maio. Ele teria participado ainda do confronto de agosto que deixou seis mortos.

Ygor Freitas de Andrade, o Matuê, apontado como chefe do tráfico na Gardênia Azul e na Chacrinha | Foto: Luan Julião

Em represália à morte de Matuê, grupos criminosos atearam fogo a barricadas na Estrada da Chácara, um dos acessos à Chacrinha. A notoriedade do alvo cresceu nos últimos anos por chefiar conflitos ligados ao CV, e o sucesso da operação só foi possível graças ao trabalho de inteligência da Polícia Civil.

Operação Contenção: ações e resultados

A ofensiva mobiliza 500 agentes entre Polícia Civil e Militar, incluindo Bope, Batalhão de Choque, Core e departamentos de inteligência. As ações desta sexta-feira (10) ocorreram em 15 comunidades do Rio de Janeiro.

Balanço da operação:

7 mortos

19 presos

10 fuzis apreendidos

2 granadas apreendidas

11 toneladas de barricadas retiradas

Desde abril, a operação já capturou 98 criminosos e neutralizou outros 10 em confronto, reforçando o impacto na estrutura financeira, logística e operacional do Comando Vermelho.

Comunidades e locais impactados