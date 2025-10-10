Menu
INVESTIGAÇÃO

Corpo de homem é encontrado com as mãos amarradas em Salvador

Rosto estava desfigurado devido as marcas de tiros

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

10/10/2025 - 17:23 h
Corpo foi encontrado por moradores da região

O corpo de um homem foi localizao na tarde desta sexta-feira, 10, na Travessa Rodovia A, localizada no bairro da Boa Vista de São Caetano, em Salvador.

A vítima, que ainda não foi identificada, apresentava marcas de tiros e estava com as mãos amarradas.

De acordo com informações iniciais, o corpo foi encontrado por moradores da região, próximo a uma igreja, caído sobre a calçada, com o rosto desfigurado devido as marcas de tiros.

Investigação

Ainda não há detalhes sobre a motivação ou os responsáveis pelo crime. Equipes da 9ª CIPM isolaram a área até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT), responsável pela remoção do corpo para o Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Corpo em Narandiba

Na tarde desta quinta-feira, 9, outro corpo também foi localizado. Desta vez, estava em um saco, localizado em uma área de reciclagem nas imediações da Rótula do Juliano, na Avenida Edgar Santos, bairro de Narandiba, em Salvador.

Segundo a apuração do Portal A TARDE, a vítima foi identificada como Sondisson Lima Pereira.

Boa Vista de São Caetano crime Dhpp DPT HOMICÍDIO IML Polícia Civil Salvador violência

x