Turista desaparece na Bahia após pedido de pix: "Vida ou morte"

Daniel Araújo Gondim, de 25 anos - Foto: Redes sociais

Um turista mineiro desapareceu na Ilha de Itaparica, na Região Metropolitana de Salvador, após ir, suspostamente, visitar uma mulher na região.

Segundo a família, Daniel Araújo Gondim, de 25 anos, visto pela última vez na quarta-feira, 8. Os familiares informaram que a vítima entrou em contato com a mãe e pediu que ela realizasse depósitos sob alegação "de vida ou morte".

A família dele informou que chegou a fazer duas transferências, totalizando R$ 3 mil. Após a tranferência, não há notícias sobre o paradeiro de Daniel.

Investigação

A Polícia Civil informou que já está investigando o caso. Segundo a corporação, uma foto da vítima com uma arma apontada para a cabeça dele foi enviada para os familiares. Além disso, nas redes sociais de Daniel, também foram publicadas mensagens com frases de uma facção criminosa.

A polícia informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada Anti-sequestro e que qualquer informação que possa auxiliar na localização do jovem deve ser passada através do telefone 181.

Quem é Daniel?

Daniel, que mora em Itapecerica (MG), costuma viajar com frequência a Salvador, onde permanece cerca de 20 dias por mês, vendendo panelas, perfumes e roupas de forma ambulante.

