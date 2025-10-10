Amigas desaparecidas: ex de uma delas é apreendido por suspeita de envolvimento

- Foto: PCBA e redes sociais

Um adolescente foi apreendido nesta sexta-feira, 10, sob suspeita de envolvimento no sumiço das três amigas que desapareceram na segunda-feira, 6, em Anguera, a cerca de 40 km de Feira de Santana, na Bahia.

Segundo o delegado José Marcos Rios, responsável pelas investigações, o rapaz é ex-namorado de uma das vítimas e já havia sido investigado por um homicídio na região há aproximadamente um ano. O adolescente foi encaminhado à delegacia local, onde prestará depoimento, mas nega participação no crime.

As jovens foram identificadas como:

Letícia Araújo Rodrigues, 22

Carol Ferreira Rodrigues, 21

Rafaela Carvalho Silva, 15

Outros suspeitos

O caso segue sob investigação, após a Polícia Civil divulgar detalhes do material apreendido na quinta-feira, 9, com dois homens também suspeitos de envolvimento.

Entre os itens encontrados estavam:

roupas queimadas;

sandálias femininas;

celular de uma das vítimas;

além de uma peça de roupa com manchas compatíveis com sangue.

O material foi localizado em uma casa na zona rural, próxima a uma fogueira.

Os dois homens, que têm histórico de envolvimento com tráfico de drogas, foram autuados em flagrante por sequestro e permanecem na delegacia. Apesar das evidências, a polícia não descarta que as jovens estejam vivas e continua as buscas para localizá-las.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Letícia, Carol e Rafaela pode colaborar entrando em contato com o Disque Denúncia pelo telefone 181.