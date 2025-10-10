Menu
POLÍCIA
EXECUÇÃO

Mulher é presa suspeita de participar da morte de jovem na Bahia

Yaritssa foi executada a tiros na frente do filho, de três anos

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

10/10/2025 - 23:38 h
Polícia apura se morte de Yaritssa tem relação com o tráfico de drogas
Uma mulher, de 20 anos e que não teve o nome revelado, foi presa na manhã desta sexta-feira, 10, no distrito de Laje do Banco, na zona rural do município de Aurelino Leal, no sul da Bahia, suspeita de envolvimento na morte de Yaritssa Santana Silva dos Santos, 24 anos. A jovem foi executada a tiros, na quinta-feira, 9, município de Gongogi, a cerca de 43 km de Aurelino Leal, na frente do filho, uma criança de três anos. Felizmente, o menino não ficou ferido.

Um homem, que também não teve o nome divulgado e que seria companheiro da mulher presa, conseguiu fugir armado pelos fundos da casa. De acordo com informações da Polícia Civil, o casal é investigado pelos crimes de homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Durante a operação, foram cumpridos mandados judiciais na casa dos investigados. No local, a polícia apreendeu 75 pedras de crack, 41 pinos de cocaína, R$ 359,85 em espécie, três aparelhos celulares e uma motocicleta Honda CG 160 Fan com sinais de adulteração. O veículo estava com restrição de roubo e havia sido roubada em 21 de setembro deste ano, na BR-330, em Barra do Rocha, conforme boletim de ocorrência registrado em Ipiaú.

Moto apreendida
Moto apreendida | Foto: Divulgação Polícia Civil

Outro mandado de busca e apreensão em um segundo endereço ligado ao mesmo processo, na Travessa Alexandre Silva, em Laje do Banco, também foi cumprido por uma equipe policial. Na residência, foi apreendido um celular.

Crime motivado pelo tráfico de drogas

Segundo informações da Delegacia Territorial (DT) de Gongogi, Yaritssa foi encontrada morta dentro de casa, após denúncia de populares. As investigações apontam ainda que o crime pode ter sido motivado por disputas por pontos de tráfico de drogas na região.

A mulher detida e todo o material apreendido foram apresentados na Delegacia Territorial de Aurelino Leal. As investigações seguem sob coordenação da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Ilhéus). A polícia segue tentando localizar e prender o suspeito foragido. A operação foi realizada com o suporte do GATI Sul.

Tags:

associação criminosa Aurelino Leal Coorpin Ilhéus criança testemunha crime violento disputa por território Drogas apreendidas fuga de suspeito GATI Sul Gongogi HOMICÍDIO investigação criminal Mandado de prisão motocicleta roubada mulher presa Operação policial tráfico de drogas Veículo adulterado Yaritssa Santana

