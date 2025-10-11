Menu
DICAS

Mais dias de descanso? Veja melhores datas para tirar férias em 2026

Com um bom planejamento é possível conseguir até seis dias extras sem descontar do saldo principal.

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 9:09 h
No total, serão sete feriados nacionais que cairão em segundas ou sextas-feiras
No total, serão sete feriados nacionais que cairão em segundas ou sextas-feiras

O ano de 2026 vai preparar um número recorde de feriados em dias úteis, resultado dos últimos 10 anos. No total, serão sete feriados nacionais que cairão em segundas ou sextas-feiras, além de outras datas que possibilitam a famosa "emenda".

Além disso, datas estratégicas em terças e quintas possibilitam estender a folga com apenas um dia de “ponte”. Uma ótima notícia para quem pretende estender um pouco o tempo de descanso no próximo ano.

Com um bom planejamento, é possível transformar feriados isolados em pausas maiores. Em alguns casos, dá até para emendar férias com dois feriados prolongados, conquistando até seis dias extras sem descontar do saldo principal.

Confirmado! Feriadão de 3 dias é anunciado para trabalhadores de Salvador
Os melhores destinos para aproveitar os 11 feriadões de 2026
2026 terá 12 feriados nacionais durante a semana, confira a lista

A legislação trabalhista permite emendar férias com feriados, desde que sejam respeitadas as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como a proibição de iniciar o período de férias nos dois dias que antecedem feriados ou o descanso semanal.

Antes, veja os feriados nacionais de 2026 que caem durante a semana:

  • 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (nacional)
  • 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional e feriado estadual na Bahia)
  • 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa (nacional)
  • 21 de abril (terça-feira): Tiradentes (nacional)
  • 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho (nacional)
  • 24 de junho (quarta-feira): São João (feriado municipal em Salvador e outros municípios da Bahia)
  • 2 de julho (quinta-feira): Independência da Bahia (estadual)
  • 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil (nacional)
  • 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida (nacional)
  • 2 de novembro (segunda-feira): Finados (nacional)
  • 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (nacional)
  • 25 de dezembro (sexta-feira): Natal (nacional)

Agora veja quais sugestões de datas para tirar férias em 2026

Carnaval — até 16 dias de descanso usando 10 dias de férias

  • Sugestão: 18 a 27 de fevereiro
  • Embora o Carnaval seja ponto facultativo, muitas empresas costumam liberar os dias. Quem negociar férias nesse período poderá emendar dois fins de semana, os dias de folia e ainda 10 dias de descanso oficial.

Sexta-feira Santa — até 17 dias de descanso usando 12 dias de férias

  • Sugestão: 6 a 17 de abril
  • Com 12 dias de férias combinados com o feriado religioso e dois fins de semana, dá para garantir mais de duas semanas de folga.

Dia do Trabalhador — até 17 dias de descanso usando 12 dias de férias

  • Sugestão: 4 a 15 de maio
  • O feriado de 1º de Maio cai numa sexta-feira. Ao emendar as férias logo depois, é possível aproveitar dois fins de semana e somar até 17 dias de folga.

Independência do Brasil — até 16 dias usando 11 dias de férias

  • Sugestão: 8 a 18 de setembro
  • O feriado de 7 de setembro cai numa segunda-feira. Com férias encaixadas e dois fins de semana, o descanso pode render até 16 dias.

Nossa Senhora Aparecida até Finados — até 24 dias de descanso usando 18 dias de férias

  • Sugestão: 13 a 30 de outubro
  • O feriado de 12 de outubro (segunda-feira) pode ser o início de uma folga que vai até antes de 2 de novembro (domingo). É uma boa opção para quem deseja viajar para fora do país ou descansar por mais tempo.

Finados + Consciência Negra — até 23 dias de descanso usando 17 dias de férias

  • Sugestão: 31 de outubro a 22 de novembro
  • Ao combinar os feriados de 2 de novembro (domingo) e 20 de novembro (quinta-feira), é possível garantir um dos períodos mais vantajosos do segundo semestre.

Natal e Ano Novo — pausa prolongada no fim de ano

  • Tanto o Natal quanto a Confraternização Nacional caem em sextas-feiras, o que facilita a criação de um recesso prolongado no final do ano.

Mas é preciso ter ciência de alguns pontos das Leis do Trabalho. Por exemplo, existe um limite mínimo de dias para o descanso. Assim, quem pretende pedir apenas quatro dias para emendar com um feriado não conseguirá.

Mesmo quem deseja vender parte das férias para receber um dinheiro extra deve respeitar o limite máximo permitido por lei.

