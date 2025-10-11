DICAS
Mais dias de descanso? Veja melhores datas para tirar férias em 2026
Com um bom planejamento é possível conseguir até seis dias extras sem descontar do saldo principal.
Por Redação
O ano de 2026 vai preparar um número recorde de feriados em dias úteis, resultado dos últimos 10 anos. No total, serão sete feriados nacionais que cairão em segundas ou sextas-feiras, além de outras datas que possibilitam a famosa "emenda".
Além disso, datas estratégicas em terças e quintas possibilitam estender a folga com apenas um dia de “ponte”. Uma ótima notícia para quem pretende estender um pouco o tempo de descanso no próximo ano.
Com um bom planejamento, é possível transformar feriados isolados em pausas maiores. Em alguns casos, dá até para emendar férias com dois feriados prolongados, conquistando até seis dias extras sem descontar do saldo principal.
A legislação trabalhista permite emendar férias com feriados, desde que sejam respeitadas as regras da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como a proibição de iniciar o período de férias nos dois dias que antecedem feriados ou o descanso semanal.
Antes, veja os feriados nacionais de 2026 que caem durante a semana:
- 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (nacional)
- 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional e feriado estadual na Bahia)
- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa (nacional)
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes (nacional)
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho (nacional)
- 24 de junho (quarta-feira): São João (feriado municipal em Salvador e outros municípios da Bahia)
- 2 de julho (quinta-feira): Independência da Bahia (estadual)
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil (nacional)
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida (nacional)
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados (nacional)
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (nacional)
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal (nacional)
Agora veja quais sugestões de datas para tirar férias em 2026
Carnaval — até 16 dias de descanso usando 10 dias de férias
- Sugestão: 18 a 27 de fevereiro
- Embora o Carnaval seja ponto facultativo, muitas empresas costumam liberar os dias. Quem negociar férias nesse período poderá emendar dois fins de semana, os dias de folia e ainda 10 dias de descanso oficial.
Sexta-feira Santa — até 17 dias de descanso usando 12 dias de férias
- Sugestão: 6 a 17 de abril
- Com 12 dias de férias combinados com o feriado religioso e dois fins de semana, dá para garantir mais de duas semanas de folga.
Dia do Trabalhador — até 17 dias de descanso usando 12 dias de férias
- Sugestão: 4 a 15 de maio
- O feriado de 1º de Maio cai numa sexta-feira. Ao emendar as férias logo depois, é possível aproveitar dois fins de semana e somar até 17 dias de folga.
Independência do Brasil — até 16 dias usando 11 dias de férias
- Sugestão: 8 a 18 de setembro
- O feriado de 7 de setembro cai numa segunda-feira. Com férias encaixadas e dois fins de semana, o descanso pode render até 16 dias.
Nossa Senhora Aparecida até Finados — até 24 dias de descanso usando 18 dias de férias
- Sugestão: 13 a 30 de outubro
- O feriado de 12 de outubro (segunda-feira) pode ser o início de uma folga que vai até antes de 2 de novembro (domingo). É uma boa opção para quem deseja viajar para fora do país ou descansar por mais tempo.
Finados + Consciência Negra — até 23 dias de descanso usando 17 dias de férias
- Sugestão: 31 de outubro a 22 de novembro
- Ao combinar os feriados de 2 de novembro (domingo) e 20 de novembro (quinta-feira), é possível garantir um dos períodos mais vantajosos do segundo semestre.
Natal e Ano Novo — pausa prolongada no fim de ano
- Tanto o Natal quanto a Confraternização Nacional caem em sextas-feiras, o que facilita a criação de um recesso prolongado no final do ano.
Mas é preciso ter ciência de alguns pontos das Leis do Trabalho. Por exemplo, existe um limite mínimo de dias para o descanso. Assim, quem pretende pedir apenas quatro dias para emendar com um feriado não conseguirá.
Mesmo quem deseja vender parte das férias para receber um dinheiro extra deve respeitar o limite máximo permitido por lei.
