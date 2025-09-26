FERIADÃO
2026 terá 12 feriados nacionais durante a semana, confira a lista
Baianos terão um dia a mais, o 2 de Julho, na quinta-feira, quando comemoram a Independência da Bahia
Por Jair Mendonça Jr
Para a alegria de muitos, o ano de 2026 terá um número recorde de feriados em dias úteis nos últimos 10 anos. No total, serão sete feriados nacionais que cairão em segundas ou sextas-feiras, além de outras datas que possibilitam a famosa "emenda".
Leia Também:
Feriados nacionais de 2026 que caem durante a semana:
- 1º de janeiro (quinta-feira): Confraternização Universal (nacional)
- 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo nacional e feriado estadual na Bahia)
- 3 de abril (sexta-feira): Sexta-feira Santa (nacional)
- 21 de abril (terça-feira): Tiradentes (nacional)
- 1º de maio (sexta-feira): Dia do Trabalho (nacional)
- 24 de junho (quarta-feira): São João (feriado municipal em Salvador e outros municípios da Bahia)
- 2 de julho (quinta-feira): Independência da Bahia (estadual)
- 7 de setembro (segunda-feira): Independência do Brasil (nacional)
- 12 de outubro (segunda-feira): Nossa Senhora Aparecida (nacional)
- 2 de novembro (segunda-feira): Finados (nacional)
- 20 de novembro (sexta-feira): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (nacional)
- 25 de dezembro (sexta-feira): Natal (nacional)
Na Bahia
Vale lembrar que o Carnaval 2026, nos dias 16 e 17 de fevereiro, e Corpus Christi, em 4 de junho, são pontos facultativos e não feriados nacionais, mas também proporcionam a chance de uma pausa na rotina.
Além disso, feriados estaduais e municipais podem complementar a lista, permitindo ainda mais dias de descanso como o 2 de Julho, quinta-feira, Independência da Bahia.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes