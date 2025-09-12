BRASIL
Feriado de 15 de setembro: cidades brasileiras celebram padroeiras
Tradições vão impactar serviços públicos e parte do comércio em diferentes regiões
Por Isabela Cardoso
Milhares de fiéis em diferentes regiões do Brasil vão participar de missas, procissões e festas dedicadas às padroeiras locais, na próxima segunda-feira, 15. A data, que também é feriado municipal em algumas cidades, deve alterar o funcionamento de órgãos públicos e parte do comércio.
Juazeiro do Norte celebra Nossa Senhora das Dores
No Ceará, Juazeiro do Norte mantém o feriado em homenagem a Nossa Senhora das Dores desde a Lei nº 335/1968. Apesar da paralisação de parte das atividades, serviços essenciais seguem funcionando normalmente.
Caruaru terá feriado municipal em Pernambuco
Em Pernambuco, Caruaru também dedica o dia a Nossa Senhora das Dores. Pelo decreto nº 002/2025, as repartições públicas municipais estarão fechadas, mas o comércio poderá funcionar sob condições específicas.
Leia Também:
Minas Gerais e Espírito Santo celebram a padroeira
Em Minas Gerais, Dores do Indaiá realiza a tradicional Festa de Nossa Senhora das Dores, feriado municipal que mobiliza fiéis. Já em Mantenópolis, no Espírito Santo, a data é marcada pelo Dia da Padroeira, com atividades religiosas e paralisação de serviços públicos locais.
Santa Catarina homenageia Nossa Senhora da Piedade
No Sul, Tubarão (SC) decretou feriado municipal em honra a Nossa Senhora da Piedade, conforme Decreto nº 8.200/2025. O funcionalismo público será impactado, enquanto serviços essenciais mantêm suas atividades.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes