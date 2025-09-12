Menu
PROVOCAÇÃO

Vídeo com detentos aguardando Bolsonaro na prisão viraliza; assista

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três de prisão por pelo menos cinco crimes

12/09/2025 - 16:33 h
Após ser condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos e três meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano contra o patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virou alvo de comentários, memes e alguns vídeos que já estão circulando nas redes sociais.

A decisão contrária ao liberal foi tomada pela maioria dos componentes do colegiado — 4 votos a 1 — durante sessão finalizada na quinta-feira, 11. Os favoráveis pela condenação foram os ministros Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes (relator). O único ministro que abriu divergência foi Luiz Fux, que optou por absolver o ex-presidente.

Em uma filmagem divulgada por diferentes perfis nas redes sociais (veja vídeo abaixo), um grupo de detentos aparece falando que estão aguardando o ex-presidente em um presídio. "E aí, Bolsonaro, 'tamo' te esperando, hein?. 'Nóis' quer ver se vai jogar uma bola aqui. 'Tamo' esperando você (sic)", diz um deles enquanto os demais fazem uma "arminha" com as mãos. "Pode vir, Bolsonaro", diz outro.

