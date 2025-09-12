Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXPECTATIVA

STF projeta quando Bolsonaro deve começar pena em regime fechado

Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi condenado, por maioria, pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento da trama golpista

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/09/2025 - 14:58 h
Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro
Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro -

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) deve começar a cumprir pena em regime fechado até dezembro, segundo estimativas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A detenção, no entanto, pode ocorrer já a partir de outubro, dependendo da tramitação de recursos apresentados pela defesa.

Na última quinta-feira (11), a Primeira Turma do STF condenou Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão, por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. O placar foi de 4 votos a 1.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente em prisão domiciliar, o ex-presidente só deverá ser transferido para regime fechado após o esgotamento dos recursos cabíveis no STF. Pela jurisprudência da Corte, isso ocorre após a rejeição dos dois primeiros embargos de declaração, que costumam apenas esclarecer pontos da decisão, sem alterar o resultado.

Prazos

A publicação do acórdão do julgamento pode levar cerca de 35 dias. Depois disso, a defesa terá cinco dias para apresentar os primeiros embargos, e a Procuradoria-Geral da República (PGR) mais cinco para se manifestar. Só então o recurso será julgado, permitindo o avanço para a execução da pena.

Leia Também:

Bolsonaro já pode ser preso após decisão do STF? Entenda
João Roma: condenação de Bolsonaro é perseguição e "suprema injustiça"
Eduardo sugere envio de caças dos EUA ao Brasil após condenação de Bolsonaro

Onde Bolsonaro pode ficar preso

Três possíveis locais são cogitados para o cumprimento da pena:

  • Superintendência da Polícia Federal em Brasília;
  • cela especial no Centro Penitenciário da Papuda (DF);
  • um quartel do Exército — hipótese considerada remota por integrantes do STF.

A defesa também estuda apresentar um pedido de prisão domiciliar, alegando fragilidade na saúde do ex-presidente, que tem 70 anos.

A decisão final sobre o local de cumprimento da pena caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que levou à condenação.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jair Bolsonaro prisão STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro
Play

Jerônimo convoca população para ato contra PEC da Blindagem em Salvador

Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

x