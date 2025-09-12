Menu
DINHEIRO NA CONTA

Precatórios: Jerônimo anuncia pagamento da verba bilionária a professores

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou ainda que vai enviar, à Alba, PL que concede abono à categoria

Yuri Abreu

Por Yuri Abreu

12/09/2025 - 14:28 h | Atualizada em 12/09/2025 - 19:23
Governador Jerônimo Rodrigues
Governador Jerônimo Rodrigues -

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), anunciou nesta sexta-feira, 12, durante evento no Centro de Operações e Inteligência (COI), que os professores da rede estadual de ensino vão receber o pagamento da quarta parcela dos precatórios.

O quarto pagamento do precatório, que faz parte de um processo dividido em três etapas, beneficiará mais de 87 mil profissionais da rede estadual, entre jornadas de 20h e 40h, somando pagamentos ordinários e extraordinários.

Nesta fase, serão liberados cerca de 40% do montante previsto para 2025, o equivalente a aproximadamente R$ 1,74 bilhão. Professores que atuaram entre dezembro de 1998 e janeiro de 2006 terão os valores assegurados a partir da publicação de decreto no Diário Oficial do Estado.

Abono

Na oportunidade, o petista informou ainda que vai enviar, à Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), um projeto de lei que prevê um abono extraordinário para a categoria. O benefício, de acordo com o governo, vai contemplar todos os integrantes da carreira do magistério que estão na folha de pagamento da Secretaria de Educação (SEC) da Superintendência de Previdência (Suprev).

“Assumimos o compromisso de enviar à Assembleia um projeto de lei pedindo autorização para pagar o abono a todos os professores e coordenadores pedagógicos da rede estadual, ativos e aposentados. É uma medida de justiça e de reconhecimento ao trabalho da categoria”, afirmou o governador à TV Bahia.

Jerônimo também garantiu a continuidade do benefício: “O abono está garantido para 2026. Assim que a segunda parcela do precatório for creditada, encaminharemos novo projeto de lei à Assembleia, assegurando o pagamento a todos os profissionais do magistério”.

Tags:

Jerônimo Rodrigues Precatório professores

x