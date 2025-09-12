INELEGÍVEL
Bolsonaro só poderá disputar eleições após 100 anos de idade; entenda
Ex-presidente ficará impedido de disputar eleições por 8 anos após o cumprimento da pena
Por Anderson Ramos
Jair Bolsonaro ficará inelegível por mais de 30 anos após ter sido condenado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) na Trama Golpista, na quinta-feira, 11.
O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, em regime inicial fechado, pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.
De acordo com a Lei da Ficha Limpa, quem é condenado por órgão colegiado (como a Primeira Turma do STF) fica impedido de disputar eleições por 8 anos após o cumprimento da pena.
Bolsonaro hoje tem 70 anos e se a pena for cumprida de forma integral, ele só poderá se candidatar a um cargo eletivo no ano de 2060, quando tiver 105 anos de idade.
‘Pena absurda’
A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro criticou a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Em nota publicada pelo advogado Fábio Wajngarten, a defesa disse receber a decisão “com respeito”, mas contestou a condenação e negou a participação de Bolsonaro nos atos golpistas.
“Não podemos deixar de manifestar profunda discordância e indignação com os termos da decisão majoritária. Nesse sentido, continuaremos a sustentar que o ex-presidente não se atentou contra o Estado Democrático, jamais participou de qualquer plano e muito menos dos atos ocorridos em 08 de janeiro”, disse a defesa, que também contestou a competência do julgamento.
Os advogados sustentam ainda que Bolsonaro deveria ter sido julgado pela primeira instância ou, em último caso, pelo Plenário do STF. A nota ainda aponta que a falta de tempo hábil para analisar as provas teria impedido “a defesa de forma definitiva”.
