SEM PERDÃO
Moraes: "Não cabe indulto nem anistia a crimes contra a democracia"
Ministro relator afasta qualquer possibilidade de reversão das penas em qualquer esfera de poder
Por Alan Rodrigues
Durante a definição das penas dos condenados do núcleo crucial da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes mandou um claro recado para aqueles que alimentam a esperança de reversão do julgamento ou perdão dos condenados, onde se inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses.
Moraes afirmou que o julgamento reafirma a 'independência do poder judiciário', independente de ameaças, sanções e tentativas de obstrução, criando um precedente para todos os juízes do Brasil, para 'terem coragem de aplicar a lei e não se vergar a pressões nacionais ou estrangeiras'.
"Assim como não cabe indulto nem anistia, não cabe perdão judicial para crimes contra a democracia", acrescentou Moraes.
