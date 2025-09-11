Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

SEM PERDÃO

Moraes: "Não cabe indulto nem anistia a crimes contra a democracia"

Ministro relator afasta qualquer possibilidade de reversão das penas em qualquer esfera de poder

Alan Rodrigues

Por Alan Rodrigues

11/09/2025 - 19:02 h | Atualizada em 11/09/2025 - 21:51
Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia
Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia -

Durante a definição das penas dos condenados do núcleo crucial da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes mandou um claro recado para aqueles que alimentam a esperança de reversão do julgamento ou perdão dos condenados, onde se inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses.

Moraes afirmou que o julgamento reafirma a 'independência do poder judiciário', independente de ameaças, sanções e tentativas de obstrução, criando um precedente para todos os juízes do Brasil, para 'terem coragem de aplicar a lei e não se vergar a pressões nacionais ou estrangeiras'.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Assim como não cabe indulto nem anistia, não cabe perdão judicial para crimes contra a democracia", acrescentou Moraes.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alexandre de Moraes anistia Jair Bolsonaro poder judiciário

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia
Play

Fux absolve réus do crime de organização criminosa

Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia
Play

Fux vota com maioria por validade da delação de Mauro Cid

Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia
Play

Fux diz que defesa não teve tempo de analisar dados da acusação

Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia
Play

Fux sugere anulação de processo contra golpistas e "incompetência absoluta" do STF

x