Moraes: "Não cabe indulto nem anistia a crimes contra a democracia"

Alexandre de Moraes reafirmou que condenados pela tentativa de golpe de estado não estão sujeitos a anistia - Foto: Antonio Augusto | STF

Durante a definição das penas dos condenados do núcleo crucial da trama golpista, o ministro Alexandre de Moraes mandou um claro recado para aqueles que alimentam a esperança de reversão do julgamento ou perdão dos condenados, onde se inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 anos e 3 meses.

Moraes afirmou que o julgamento reafirma a 'independência do poder judiciário', independente de ameaças, sanções e tentativas de obstrução, criando um precedente para todos os juízes do Brasil, para 'terem coragem de aplicar a lei e não se vergar a pressões nacionais ou estrangeiras'.

"Assim como não cabe indulto nem anistia, não cabe perdão judicial para crimes contra a democracia", acrescentou Moraes.