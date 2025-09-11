POLÍTICA
Governo Trump ameaça o Brasil após condenação de Bolsonaro
Ex-presidente foi condenado 27 anos e três meses
Por Cássio Moreira
A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira, 11, repercurtiu mundialmente. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, voltou a subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF).
No post, Rubio afirmou, em tom de ameaça, que os Estados Unidos responderão de maneira "adequada" ao que ele chamou de "caça às bruxas". O secretário ainda citou Alexandre de Moraes, acusando o ministro da Corte de violar os direitos humanos.
Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas
"As perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu Rubio.
"Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", completou o secretário.
Bolsonaro condenado
O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Os oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama golpista serão presos pelos seguintes crimes:
- Organização criminosa
- Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
- Golpe de Estado;
- Dano qualificado pela violência;
- Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
Os réus receberam as seguintes penas:
- Tenente-coronel Mauro Cid – 2 anos (regime aberto) e 62 dias-multa
- Almirante Almir Garnier – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa
- Ex-ministro da Justiça Anderson Torres – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão
- Deputado federal Alexandre Ramagem – 16 anos, 1 mês e 15 dias e 50 dias-multa
- General Augusto Heleno – 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa
- Ex-minitro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira – 19 anos, sendo 17 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa
- Ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto – 26 anos, sendo 24 de reclusão e 100 dias-multa
