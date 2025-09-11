Governo Trump ameaça o Brasil após condenação de Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão - Foto: Sérgio Lima | AFP

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira, 11, repercurtiu mundialmente. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, voltou a subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

No post, Rubio afirmou, em tom de ameaça, que os Estados Unidos responderão de maneira "adequada" ao que ele chamou de "caça às bruxas". O secretário ainda citou Alexandre de Moraes, acusando o ministro da Corte de violar os direitos humanos.

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu Rubio.

"Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", completou o secretário.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Os oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama golpista serão presos pelos seguintes crimes:

Organização criminosa

Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

Golpe de Estado;

Dano qualificado pela violência;

Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus receberam as seguintes penas: