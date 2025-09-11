Menu
HOME > POLÍTICA
POLÍTICA

Governo Trump ameaça o Brasil após condenação de Bolsonaro

Ex-presidente foi condenado 27 anos e três meses

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

11/09/2025 - 21:41 h
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão -

A condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) por tentativa de golpe de Estado, nesta quinta-feira, 11, repercurtiu mundialmente. Em uma publicação nas redes sociais, o secretário do Departamento de Estado dos EUA, Marco Rubio, voltou a subir o tom contra o Supremo Tribunal Federal (STF).

No post, Rubio afirmou, em tom de ameaça, que os Estados Unidos responderão de maneira "adequada" ao que ele chamou de "caça às bruxas". O secretário ainda citou Alexandre de Moraes, acusando o ministro da Corte de violar os direitos humanos.

Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas
Donald Trump

"As perseguições políticas do violador de direitos humanos Alexandre de Moraes, sancionado, continuam, já que ele e outros membros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram injustamente pela prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", escreveu Rubio.

"Os Estados Unidos responderão de forma adequada a essa caça às bruxas", completou o secretário.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Os oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama golpista serão presos pelos seguintes crimes:

  • Organização criminosa
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.

Os réus receberam as seguintes penas:

  • Tenente-coronel Mauro Cid – 2 anos (regime aberto) e 62 dias-multa
  • Almirante Almir Garnier – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa
  • Ex-ministro da Justiça Anderson Torres – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão
  • Deputado federal Alexandre Ramagem – 16 anos, 1 mês e 15 dias e 50 dias-multa
  • General Augusto Heleno – 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa
  • Ex-minitro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira – 19 anos, sendo 17 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa
  • Ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto – 26 anos, sendo 24 de reclusão e 100 dias-multa

