POLÍTICA
POLÍTICA

"História vai desmontar narrativas", diz Tarcísio sobre condenação de Bolsonaro

Governador de São Paulo é cotado para disputar o Planalto

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

12/09/2025 - 6:46 h
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão
Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão -

Cotado para disputar a presidência em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado nesta quinta-feira, 11, por tentativa de golpe de Estado.

Em uma publicação nas redes socais, Tarcísio prestou solidariedade ao aliado político e reforçou que continuará ao lado do ex-presidente. O governador ainda afirmou que a história vai "desmontar narrativas".

Leia Também:

Governo Trump ameaça o Brasil após condenação de Bolsonaro
Secretário Adolpho Loyola é novo cidadão soteropolitano
STF conclui julgamento histórico e condena Bolsonaro a 27 anos e 3 meses
Fux desafia maioria e se recusa a fixar pena a Bolsonaro e outros réus

"Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido", iniciou Tarcísio.

"Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente. Seguiremos ao seu lado", escreveu o ex-ministro no X, antigo Twitter.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Os oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama golpista serão presos pelos seguintes crimes:

  • Organização criminosa
  • Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • Golpe de Estado;
  • Dano qualificado pela violência;
  • Grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado.
  • Os réus receberam as seguintes penas:
  • Tenente-coronel Mauro Cid – 2 anos (regime aberto) e 62 dias-multa
  • Almirante Almir Garnier – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 100 dias-multa
  • Ex-ministro da Justiça Anderson Torres – 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão
  • Deputado federal Alexandre Ramagem – 16 anos, 1 mês e 15 dias e 50 dias-multa
  • General Augusto Heleno – 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa
  • Ex-minitro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira – 19 anos, sendo 17 anos e 11 meses de reclusão e 84 dias-multa
  • Ex-ministro da Casa Civil, general Walter Braga Netto – 26 anos, sendo 24 de reclusão e 100 dias-multa

