"História vai desmontar narrativas", diz Tarcísio sobre condenação de Bolsonaro

Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão - Foto: Alan Santos | PR

Cotado para disputar a presidência em 2026, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado nesta quinta-feira, 11, por tentativa de golpe de Estado.

Em uma publicação nas redes socais, Tarcísio prestou solidariedade ao aliado político e reforçou que continuará ao lado do ex-presidente. O governador ainda afirmou que a história vai "desmontar narrativas".

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Se não se pode transigir com a impunidade, também não se pode desprezar o princípio da presunção da inocência, condenando sem provas. O resultado do julgamento, infelizmente, já era conhecido", iniciou Tarcísio.



"Bolsonaro e os demais estão sendo vítimas de uma sentença injusta e com penas desproporcionais. A história se encarregará de desmontar as narrativas e a justiça ainda prevalecerá. Força, presidente. Seguiremos ao seu lado", escreveu o ex-ministro no X, antigo Twitter.

Bolsonaro condenado

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado. Os oito réus do chamado 'núcleo 1' da trama golpista serão presos pelos seguintes crimes: