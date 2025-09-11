HONRARIA
Secretário Adolpho Loyola é novo cidadão soteropolitano
Honraria foi proposta pelo vereador João Cláudio Bacelar (Podemos)
Por Gabriela Araújo
Em sessão cheia, o secretário estadual de Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola, foi condecorado cidadão soteropolitano na noite desta quinta-feira, 11, na Câmara Municipal da cidade (CMS).
A honraria foi concedida após a proposta do vereador João Cláudio Bacelar (Podemos), que mencionou a trajetória pública do considerado braço-direito do governador Jerônimo (PT), como justificativa para o prêmio.
"Sua atuação nos diversos cargos que ocupou tem sido marcada pela busca permanente por soluções integradas e pelo fortalecimento das políticas públicas voltadas ao bem-estar da população", diz um trecho do documento, que acrescenta:
"Como chefe de gabinete e, posteriormente, à frente da Secretaria de Relações Institucionais, Loyola tem exercido um papel fundamental na mediação entre o Executivo estadual, os municípios e o Legislativo, promovendo uma gestão baseada na escuta ativa, no respeito às diferenças e na construção de consensos".
Na ocasião, o gestor da Serin falou sobre o orgulho de ter sido reconhecido com o novo título e receber uma nova identidade.
"Minha nova certidão de nascimento de cidadão soteropolitano. [...]. A oportunidade de nascer de novo e ter reconhecimento de nascer naquele. Por outro lado, um título como esse é uma forma de fazer um balanço. [...]", disse.
Emocionado, Loyola ainda falou sobre a sua história de vida, desde quando saiu de Itanhém, no sul baiano, onde é natural.
Eu sou como tantos baianos e baianas que vem para a capital baiana para estudar e trabalhar. Cheguei aqui sem a minha mãe, quatro irmãos e sobrinhos que ficaram no extremo-sul. Vivi em pensionato e dividir apartamento com amigos
Veja presentes na sessão
- Ivana Bastos (PSD), presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA);
- Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS);
- Geraldo Júnior, vice-governador;
- Henrique Carballal, presidente da CBPM;
- Nelson Pelegrino, conselheiro do Tribunal de Contas dos Munícipios;
- Vereadora Marta Rodrigues (PT).
