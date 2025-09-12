Menu
BRASIL
PAROU O BRASIL

Isabella Nardoni: morte pode ter reviravolta depois de 17 anos

Associação investiga nova particpação que pode mudar o rumo do caso

Leilane Teixeira

Por Leilane Teixeira

12/09/2025 - 19:03 h | Atualizada em 15/09/2025 - 20:14
Isabella Nardoni morreu no dia 29 de março de 2008, aos 5 anos de idade
Isabella Nardoni morreu no dia 29 de março de 2008, aos 5 anos de idade

A morte de Isabella Nardoni, em março de 2008, pode ter uma reviravolta. Isso porque, a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo a investigação de Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha.

A entidade afirma que o avô da menina teria tido envolvimento direto no crime, que marcou o país pela brutalidade.

Segundo o documento, obtido pela coluna de Fábia Oliveira, da Metrópoles, uma policial penal relatou ter ouvido da madastra Anna Carolina Jatobá - também condenada pelo homicídio — que Antônio Nardoni teria auxiliado no assassinato.

Suposta participação

O relato aponta que ele teria ajudado conscientemente os réus a criar um álibi e até participado de forma instigadora ou efetiva no momento em que a criança foi jogada pela janela, ainda com sinais vitais. Na época, porém, o pai de Alexandre não chegou a ser investigado.

A associação também destacou que a servidora responsável pelo relato teme sofrer represálias caso faça a denúncia formalmente. Por isso, solicita a instauração ou reabertura de inquérito policial, além de medidas de proteção para a agente.

O deputado suplente Agripino Magalhães Júnior, presidente da associação, defendeu a apuração e criticou a progressão de pena de Alexandre e Anna Carolina.

Relembre o crime

  • Isabella Nardoni morreu no dia 29 de março de 2008, aos 5 anos de idade
  • Local: Edifício London, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.
  • Isabella foi jogada do sexto andar do apartamento onde moravam seu pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, Anna Carolina Jatobá.
  • Versão da polícia: A criança teria sido agredida, asfixiada e depois atirada pela janela.
  • Investigação: Marcas de sangue e sinais de arrombamento forjado apontaram para o casal.
  • Julgamento: Em 2010, após grande repercussão nacional, Alexandre foi condenado a 31 anos e 1 mês de prisão, e Anna Carolina Jatobá a 26 anos e 8 meses, ambos por homicídio triplamente qualificado (motivo torpe, meio cruel e impossibilidade de defesa da vítima).

Alexandre Nardoni Anna Carolina Jatobá Antônio Nardoni crime 2008 HOMICÍDIO investigação Isabella Nardoni MP-SP repercussão nacional Vila Guilherme

