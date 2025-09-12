Isabella Nardoni: morte pode ter reviravolta depois de 17 anos

Isabella Nardoni morreu no dia 29 de março de 2008, aos 5 anos de idade - Foto: Arquivo pessoal

A morte de Isabella Nardoni, em março de 2008, pode ter uma reviravolta. Isso porque, a Associação do Orgulho LGBTQIAPN+ protocolou uma representação no Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pedindo a investigação de Antônio Nardoni, pai de Alexandre Nardoni, condenado pela morte da filha.

A entidade afirma que o avô da menina teria tido envolvimento direto no crime, que marcou o país pela brutalidade.

Segundo o documento, obtido pela coluna de Fábia Oliveira, da Metrópoles, uma policial penal relatou ter ouvido da madastra Anna Carolina Jatobá - também condenada pelo homicídio — que Antônio Nardoni teria auxiliado no assassinato.

Suposta participação

O relato aponta que ele teria ajudado conscientemente os réus a criar um álibi e até participado de forma instigadora ou efetiva no momento em que a criança foi jogada pela janela, ainda com sinais vitais. Na época, porém, o pai de Alexandre não chegou a ser investigado.

A associação também destacou que a servidora responsável pelo relato teme sofrer represálias caso faça a denúncia formalmente. Por isso, solicita a instauração ou reabertura de inquérito policial, além de medidas de proteção para a agente.

O deputado suplente Agripino Magalhães Júnior, presidente da associação, defendeu a apuração e criticou a progressão de pena de Alexandre e Anna Carolina.

