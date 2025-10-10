Menu
SALVADOR
SALVADOR

Confirmado! Feriadão de 3 dias é anunciado para trabalhadores de Salvador

Secretaria oficializou a mudança no expediente de alguns profissionais para o mês de outubro

Daniel Genonadio

Por Daniel Genonadio

10/10/2025 - 15:14 h | Atualizada em 10/10/2025 - 15:25
Trabalhadores de Salvador terão feriado prolongado
Trabalhadores de Salvador terão feriado prolongado

No próximo dia 28 é comemorado o Dia do Servidor Público em todo país e os servidores municipais de Salvador também terão três dias de feriado prolongado ainda nesse mês de outubro por causa de uma mudança.

A Secretaria Municipal de Gestão (SEMGE) confirmou, por meio do Diário Oficial do Município, que o expediente estará suspenso no dia 27 de outubro, uma segunda-feira, prolongando o final de semana de servidores.

"Fica transferido do dia 28 de outubro para o dia 27 de outubro de 2025, o Ponto Facultativo em decorrência do Dia do Servidor Público, nas repartições públicas municipais, ressalvados os serviços cuja prestação não admita interrupções, o expediente será suspenso, e cumprido por compensação, mediante acréscimo de uma hora na jornada mensal de trabalho no dia útil antes e/ou após a data citada", declara o texto.

Com a modificação no calendário da prefeitura, os servidores municipais poderão emendar sábado, domingo e segunda-feira, ganhando três dias consecutivos de descanso.

Feriado para alguns em outubro

O Dia do Servidor Público é ponto facultativo e, portanto, beneficia apenas os funcionários da administração municipal. Trabalhadores do setor privado seguem com expediente normal na data.

Apesar do ponto facultativo, todos os serviços considerados essenciais no município continuarão em funcionamento, como saúde de urgência, coleta de lixo e segurança.

x