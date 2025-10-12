Homem é preso por atacar mulheres e matar adolescente em Salvador

Homem é preso suspeito de matar Thalia Vitória - Foto: Ascom PCBA

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste sábado, 11, um homem de 35 anos acusado de matar a adolescente Thalia Vitória de Carvalho Gutierrez, de 16 anos, e atacar outras mulheres em situação de vulnerabilidade em Salvador.

Segundo as investigações, o suspeito atraía as vítimas para locais isolados e as atacava com facadas. Ele foi detido e apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde segue à disposição da Justiça.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Caso Thalia Vitória

As apurações começaram após o sumiço de Thalia, vista pela última vez no dia 19 de abril deste ano. A adolescente vivia abrigada em uma unidade de acolhimento e foi dada como desaparecida pelo professor responsável.

O corpo dela foi encontrado seis dias depois, em 25 de abril. A jovem teria sido atraída pelo suspeito para um terreno baldio, na região da Vila Laura, onde foi atacada.

Além de Thalia, a polícia também apura a tentativa de feminicídio contra uma mulher de 27 anos, que conseguiu sobreviver ao ataque e reconheceu o cara como autor.

Segundo o depoimento da vítima, elas foram levadas ao local para usar drogas. No local, ele tentou forçar relação sexual e, diante da resistência, golpeou as duas com uma faca. A vítima sobrevivente foi atingida no pescoço e nas costas, até que conseguiu fugir.