POLÍCIA
POLÍCIA

Homem é preso por atacar mulheres e matar adolescente em Salvador

Suspeito de 35 anos atraía vítimas em situação de vulnerabilidade para locais isolados

Redação

Por Redação

12/10/2025 - 7:49 h
Homem é preso suspeito de matar Thalia Vitória
Homem é preso suspeito de matar Thalia Vitória

A Polícia Civil prendeu, na manhã deste sábado, 11, um homem de 35 anos acusado de matar a adolescente Thalia Vitória de Carvalho Gutierrez, de 16 anos, e atacar outras mulheres em situação de vulnerabilidade em Salvador.

Segundo as investigações, o suspeito atraía as vítimas para locais isolados e as atacava com facadas. Ele foi detido e apresentado na Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde segue à disposição da Justiça.

Caso Thalia Vitória

As apurações começaram após o sumiço de Thalia, vista pela última vez no dia 19 de abril deste ano. A adolescente vivia abrigada em uma unidade de acolhimento e foi dada como desaparecida pelo professor responsável.

O corpo dela foi encontrado seis dias depois, em 25 de abril. A jovem teria sido atraída pelo suspeito para um terreno baldio, na região da Vila Laura, onde foi atacada.

Além de Thalia, a polícia também apura a tentativa de feminicídio contra uma mulher de 27 anos, que conseguiu sobreviver ao ataque e reconheceu o cara como autor.

Segundo o depoimento da vítima, elas foram levadas ao local para usar drogas. No local, ele tentou forçar relação sexual e, diante da resistência, golpeou as duas com uma faca. A vítima sobrevivente foi atingida no pescoço e nas costas, até que conseguiu fugir.

x