Homem morre e mulher fica ferida em ataque a tiros a carro na Bahia

Veículo foi atingido por diversos disparos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi morto e uma mulher foi baleada dentro de um carro, neste sábado, 11, no município de Ibotirama, no Vale do São Francisco, na Bahia.

Segundo informações preliminares, uma criança também estava no veículo, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com testemunhas, diversos disparos foram efetuados, mas até o momento não há informações sobre a autoria, motivação do crime ou o estado de saúde da mulher.

Informações iniciais indicam que pessoas a bordo de uma Chevrolet S10 branca dispararam contra os ocupantes de um Fiat Strada por volta das 10h30. Após o ataque, os suspeitos fugiram em alta velocidade.

Segundo a Polícia Civil, em contato à reportagem do Portal A TARDE, a ocorrência está em fase de registro.