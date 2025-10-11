Menu
POLÍCIA

Homem morre e mulher fica ferida em ataque a tiros a carro na Bahia

Crime aconteceu na manhã deste sábado, 11

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 12:22 h
Veículo foi atingido por diversos disparos
Veículo foi atingido por diversos disparos -

Um homem foi morto e uma mulher foi baleada dentro de um carro, neste sábado, 11, no município de Ibotirama, no Vale do São Francisco, na Bahia.

Segundo informações preliminares, uma criança também estava no veículo, mas não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com testemunhas, diversos disparos foram efetuados, mas até o momento não há informações sobre a autoria, motivação do crime ou o estado de saúde da mulher.

Leia Também:

Professor de boxe e adolescente são mortos a tiros em Salvador
Mulher é presa com carro roubado e placa clonada em Salvador
Homem é torturado e brutalmente morto após urinar em frente a crianças

Informações iniciais indicam que pessoas a bordo de uma Chevrolet S10 branca dispararam contra os ocupantes de um Fiat Strada por volta das 10h30. Após o ataque, os suspeitos fugiram em alta velocidade.

Segundo a Polícia Civil, em contato à reportagem do Portal A TARDE, a ocorrência está em fase de registro.

