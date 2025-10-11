Menu
Mulher é presa com carro roubado e placa clonada em Salvador

Veículo havia sido levado na noite de quarta-feira, 8, na Av. Anita Garibaldi

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

11/10/2025 - 10:37 h
Automóvel com placa clonada
-

Uma mulher foi presa na noite de sexta-feira, 10, por policiais militares do Batalhão Apolo, durante patrulhamento preventivo contra furtos e roubos de veículos nas Granjas Rurais, na BR-324, em Salvador.

De acordo com a Polícia Militar, ela foi encontrada em posse de um automóvel com placa clonada, que havia sido roubado na noite de quarta-feira, 8, na Avenida Garibaldi.

O veículo recuperado foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.

Tags:

assalto carro rouubado polícia militar

x