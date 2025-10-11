POLÍCIA
Mulher é presa com carro roubado e placa clonada em Salvador
Veículo havia sido levado na noite de quarta-feira, 8, na Av. Anita Garibaldi
Por Victoria Isabel
Uma mulher foi presa na noite de sexta-feira, 10, por policiais militares do Batalhão Apolo, durante patrulhamento preventivo contra furtos e roubos de veículos nas Granjas Rurais, na BR-324, em Salvador.
De acordo com a Polícia Militar, ela foi encontrada em posse de um automóvel com placa clonada, que havia sido roubado na noite de quarta-feira, 8, na Avenida Garibaldi.
O veículo recuperado foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV), onde a ocorrência foi registrada.
