Reconhecimento facial localizou 30 foragidos em 72h na Bahia
Capturas aconteceram na capital baiana e em cidades da RMS
Nas últimas 72 horas, o Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública (SSP) identificou e levou à prisão 30 foragidos da Justiça em Salvador e em municípios da Região Metropolitana.
Além de Salvador foram registradas prisões nos municípios de Candeias, Camaçari, Itaparica, Simões Filho e Lauro de Freitas. Desde a sua implementação, 3.981 pessoas foram capturadas em todo o estado da Bahia.
De acordo com a SSP, entre janeiro e o início do mês de outubro de 2025, a tecnologia da SSP localizou 1.595 pessoas que possuíam mandados de prisão. O número parcial do ano supera as 1.132 capturas realizadas em 2024.
Os foragidos da Justiça presos respondem a processos por:
- homicídio
- roubo
- furto
- tráfico de drogas
- violência contra a mulher
- porte ilegal de arma de fogo
- estelionato
- lesão corporal dolosa
- estupro
- dívida de pensão alimentícia
O Sistema de Reconhecimento Facial cruza as imagens captadas em tempo real com dados do Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Após alerta de mais de 90% de semelhança, a pessoa suspeita é abordada e são iniciados os protocolos para identificação humana.
