Homem é torturado e brutalmente morto após urinar em frente a crianças

Um homem foi brutalmente agredido e morto por traficantes após urinar em um poste em frente de crianças. O caso teria acontecido no dia 26 de abril, no bairro Feu Rosa, no Espírito Santo.

Segundo a Polícia Civil, o episódio teria começado de forma banal, mas terminou em tortura e morte. As informações são do IG.

O homem, identificado depois como Ozenal Honorato Santos, de 41 anos, havia ingerido bebidas alcoólicas e foi cobrar uma dívida por um serviço de pintura na casa de um conhecido.

O devedor, identificado como Junio da Cruz Bezerra, de 38 anos, se irritou com a cobrança feita em público e iniciou uma discussão com Ozenal. Pouco depois, a situação saiu do controle. Em meio a traficantes que dominavam o local, o pintor urinou em um poste, próximo a várias pessoas, inclusive crianças. Entre elas, estava o filho de Junio, de 5 anos.

Crime brutal e chocante

Após a atitude de Ozenal, a vítima foi cercada e espancada com chutes, socos, pedras e pedaços de mangueira por cerca de cinco minutos. Mesmo ferido, tentou voltar para casa, mas acabou atacado novamente.

As agressões ficaram ainda mais violentas. Ele foi golpeado com enxada, pedaços de pau, pedras e mangueiras, até desmaiar. Ferido e inconsciente, foi deixado debaixo de uma árvore, sem receber ajuda.

Quando um dos agressores percebeu que ele ainda respirava, o grupo decidiu levá-lo para uma área de mata. Lá, o chefe do tráfico local, Lucas Raich, conhecido como “Poorf”, usou um objeto perfurante para golpear o tórax da vítima, que morreu no local.

O corpo foi enterrado em um manguezal, mas, dias depois, com as fortes chuvas, o cadáver boiou. Os criminosos voltaram e enterraram o corpo novamente, dessa vez em uma mata no mesmo bairro.