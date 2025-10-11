Professor de boxe e adolescente são mortos a tiros em Salvador

Davi Santana, de 23 anos e Carlos Eduardo Nascimento Machado, de 17 - Foto: Redes sociais

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 23 foram mortos a tiros na noite de sexta-feira, 10, no bairro do Castelo Branco, em Salvador.

As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Nascimento Machado, de 17 anos, e Davi Santana, de 23 anos, professor de boxe conhecido como Parrudinho.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo o G1 Bahia, a namorada de Davi, ele estava conversando com amigos próximo à residência onde morava quando o grupo foi surpreendido por homens armados. Os suspeitos dispararam contra eles, e Davi foi atingido na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, Davi morreu no local, enquanto Carlos Eduardo foi socorrido por moradores ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios.