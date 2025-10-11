Menu
POLÍCIA
POLÍCIA

Professor de boxe e adolescente são mortos a tiros em Salvador

Vítimas foram baleadas na noite desta sexta-feira, 10

Redação

Por Redação

11/10/2025 - 11:30 h
Davi Santana, de 23 anos e Carlos Eduardo Nascimento Machado, de 17
Um adolescente de 17 anos e um jovem de 23 foram mortos a tiros na noite de sexta-feira, 10, no bairro do Castelo Branco, em Salvador.

As vítimas foram identificadas como Carlos Eduardo Nascimento Machado, de 17 anos, e Davi Santana, de 23 anos, professor de boxe conhecido como Parrudinho.

Segundo o G1 Bahia, a namorada de Davi, ele estava conversando com amigos próximo à residência onde morava quando o grupo foi surpreendido por homens armados. Os suspeitos dispararam contra eles, e Davi foi atingido na cabeça.

De acordo com a Polícia Civil, Davi morreu no local, enquanto Carlos Eduardo foi socorrido por moradores ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela 2ª Delegacia de Homicídios.

HOMICÍDIO Polícia Civil polícia militar

x