Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Emiliane Veríssimo - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma frentista foi assassinada a tiros na tarde deste sábado, 11, enquanto trabalhava em um posto de combustíveis às margens da BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime.

O vídeo mostra que, após atender um cliente, a vítima, identificada como Emiliane Veríssimo, foi abordada por um homem que chegou em um carro e atirou contra ela. A frentista caiu no chão, e o agressor desceu do veículo para disparar novamente antes de fugir.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo informações iniciais da Polícia Civil, o suspeito seria ex-companheiro da vítima, cujo nome não foi divulgado. Após o crime, ele foi encontrado morto dentro de um carro nas proximidades do posto, com um tiro na cabeça, e a hipótese é de que tenha cometido suicídio.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias e a motivação do assassinato.

Veja vídeo: