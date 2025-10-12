Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Frentista é morta pelo ex-companheiro em posto de gasolina; veja vídeo

Suspeito foi encontrado morto horas depois

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

12/10/2025 - 11:49 h | Atualizada em 12/10/2025 - 12:04
Emiliane Veríssimo
Emiliane Veríssimo -

Uma frentista foi assassinada a tiros na tarde deste sábado, 11, enquanto trabalhava em um posto de combustíveis às margens da BR-104, em Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do crime.

O vídeo mostra que, após atender um cliente, a vítima, identificada como Emiliane Veríssimo, foi abordada por um homem que chegou em um carro e atirou contra ela. A frentista caiu no chão, e o agressor desceu do veículo para disparar novamente antes de fugir.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Homens são presos com mais de R$ 4 mil em notas falsas na Bahia
Ex-marido mata enfermeira asfixiada na frente do filho de 2 anos
Homem é preso por atacar mulheres e matar adolescente em Salvador

Segundo informações iniciais da Polícia Civil, o suspeito seria ex-companheiro da vítima, cujo nome não foi divulgado. Após o crime, ele foi encontrado morto dentro de um carro nas proximidades do posto, com um tiro na cabeça, e a hipótese é de que tenha cometido suicídio.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias e a motivação do assassinato.

Veja vídeo:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

feminicídio frentista Polícia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Emiliane Veríssimo
Play

Werner fala sobre megaoperação no Rio e reforça combate às facções

Emiliane Veríssimo
Play

Simões Filho: suspeito de matar motorista é preso no HGE

Emiliane Veríssimo
Play

Vídeo: segundo suspeito por mortes de amigas em Simões Filho é preso

Emiliane Veríssimo
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

x