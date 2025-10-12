Homem é morto a tiros em passarela de Salvador

Passarela da Bonocô - Foto: Foto: Reprodução/Google Street View

Um homem foi assassinado a tiros nas primeiras horas deste domingo, 12, em uma passarela na Avenida Mário Leal Ferreira, mais conhecida como Bonocô, em Salvador. Até o momento, não se sabe a identidade nem a idade da vítima.

Em resposta à reportagem, a Polícia Militar informou que agentes da 58ª CIPM foram acionados para averiguar uma ocorrência de disparo de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que o homem estava sem sinais vitais.

A região foi isolada até a chegada do Departamento de Polícia Técnica (DPT). A autoria e a motivação do crime serão investigadas pela Polícia Civil.