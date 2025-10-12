Drone com drogas e smartwatches é apreendido em presídio de Salvador

Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos - Foto: Divulgação | SSP

Uma sofisticada tentativa de burlar a segurança da Cadeia Pública de Salvador foi frustrada neste domingo, 12, quando a Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos.

O equipamento aéreo não tripulado tentava realizar uma entrega clandestina dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Os policiais penais de plantão agiram rapidamente ao identificar a presença do drone pousado no solário da área de triagem.

Um volume suspeito estava preso à estrutura do aparelho, levantando o alerta da equipe. Imediatamente, foram aplicados os procedimentos de segurança padrão da unidade prisional para recolher e inspecionar o material.

Drone com pacote surpresa

Ao abrir o pacote, a surpresa: além de entorpecentes, o drone transportava tecnologia de comunicação. Foram encontrados: