POLÍCIA
Drone com drogas e smartwatches é apreendido em presídio de Salvador
Polícia Penal da Bahia frustra tentativa ousada de entregar ilícitos por drone na Cadeia Pública
Por Luiz Almeida
Uma sofisticada tentativa de burlar a segurança da Cadeia Pública de Salvador foi frustrada neste domingo, 12, quando a Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos.
O equipamento aéreo não tripulado tentava realizar uma entrega clandestina dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura.
Os policiais penais de plantão agiram rapidamente ao identificar a presença do drone pousado no solário da área de triagem.
Leia Também:
Um volume suspeito estava preso à estrutura do aparelho, levantando o alerta da equipe. Imediatamente, foram aplicados os procedimentos de segurança padrão da unidade prisional para recolher e inspecionar o material.
Drone com pacote surpresa
Ao abrir o pacote, a surpresa: além de entorpecentes, o drone transportava tecnologia de comunicação. Foram encontrados:
- 3 smartwatches (relógios inteligentes);
- 3 carregadores para os smartwatches;
- 2 chips de celular da operadora Claro;
- Aproximadamente 36 gramas de uma substância esverdeada, análoga à maconha.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes