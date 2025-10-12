Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍCIA

Drone com drogas e smartwatches é apreendido em presídio de Salvador

Polícia Penal da Bahia frustra tentativa ousada de entregar ilícitos por drone na Cadeia Pública

Luiz Almeida

Por Luiz Almeida

12/10/2025 - 20:24 h
Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos
Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos -

Uma sofisticada tentativa de burlar a segurança da Cadeia Pública de Salvador foi frustrada neste domingo, 12, quando a Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos.

O equipamento aéreo não tripulado tentava realizar uma entrega clandestina dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Os policiais penais de plantão agiram rapidamente ao identificar a presença do drone pousado no solário da área de triagem.

Leia Também:

Adolescente de 15 anos é suspeito de furtar R$ 650 mil em prédio
Cantor tem pescoço cortado por homem durante apresentação
Homem é morto a tiros em passarela de Salvador

Um volume suspeito estava preso à estrutura do aparelho, levantando o alerta da equipe. Imediatamente, foram aplicados os procedimentos de segurança padrão da unidade prisional para recolher e inspecionar o material.

Drone com pacote surpresa

Ao abrir o pacote, a surpresa: além de entorpecentes, o drone transportava tecnologia de comunicação. Foram encontrados:

  • 3 smartwatches (relógios inteligentes);
  • 3 carregadores para os smartwatches;
  • 2 chips de celular da operadora Claro;
  • Aproximadamente 36 gramas de uma substância esverdeada, análoga à maconha.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cadeia Drone presídio Salvador

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos
Play

Vídeo: irmãos são indiciados por morte de rodoviário em cidade da RMS

Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos
Play

Bamor x Tui: torcedores utilizaram faca e barra de ferro em briga no Imbuí

Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos
Play

Vídeo: Homem é esfaqueado várias vezes por amiga

Polícia Penal interceptou um drone carregado com materiais ilícitos
Play

Blogueira baiana investigada por tráfico de drogas está foragida

x