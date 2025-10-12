Adolescente de 15 anos é suspeito de furtar R$ 650 mil em prédio

Caso está sendo investigado pela 15ª delegacia da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro - Foto: Reprodução

Um adolescente de 15 anos se fez passar por neto de um morador e furtou dólares, euros, relógios e bolsas de grife de um apartamento na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado, dia 4.

O jovem foi identificado pela Polícia Civil a partir de câmeras de segurança que registraram o momento em que o adolescente entrou no prédio às 13h39.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Cerca de 45 minutos depois, ele aparece novamente no corredor, carregando uma bolsa grande de uma marca famosa.

A 15ª delegacia, da Gávea solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão contra o suspeito e investiga se há outros envolvidos no crime.