MEMBRO DE QUADRILHA
Adolescente de 15 anos é suspeito de furtar R$ 650 mil em prédio
Segundo a Polícia Civil, jovem faz parte de quadrilha de São Paulo e foi identificado por câmeras de segurança
Por Redação
Um adolescente de 15 anos se fez passar por neto de um morador e furtou dólares, euros, relógios e bolsas de grife de um apartamento na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro, no último sábado, dia 4.
O jovem foi identificado pela Polícia Civil a partir de câmeras de segurança que registraram o momento em que o adolescente entrou no prédio às 13h39.
Cerca de 45 minutos depois, ele aparece novamente no corredor, carregando uma bolsa grande de uma marca famosa.
A 15ª delegacia, da Gávea solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão contra o suspeito e investiga se há outros envolvidos no crime.
