POLÍCIA

Homem é morto a tiros próximo a motel em Salvador

Dupla em moto disparou contra a vítima na Estrada da Muriçoca

Redação

Por Redação

13/10/2025 - 9:42 h
Rua onde o crime aconteceu em Salvador
Rua onde o crime aconteceu em Salvador

Um homem foi assassinado na manhã desta segunda-feira (13), na Estrada da Muriçoca, em Salvador, em frente ao motel Le Royalle. De acordo com informações obtidas pelo MASSA!, a vítima atende pelo prenome de Gustavo, de 19 anos.

Antes de falecer, ele estava acompanhado de uma mulher. A moça que acompanhava o rapaz contou à polícia que a vítima tinha envolvimento com a criminalidade e pensava em sair do estado rumo ao sudeste.

No entanto, ao ser questionada se ela participava dos planos do rapaz, a garota afirmou que não se envolvia em nada. Até o momento, dois homens são suspeitos de assassinarem Gustavo. A dupla, que chegou ao local montada em uma motocicleta e dispararam, está foragida.

A Polícia Militar informou ao MASSA! que oficiais da 50ª Companhia Independente encontraram o jovem caído. Em contrapartida, a motivação oficial do homicídio é investigado pela Polícia Civil.

x