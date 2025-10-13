POLÍCIA
Homem é morto a tiros próximo a motel em Salvador
Dupla em moto disparou contra a vítima na Estrada da Muriçoca
Por Redação
Um homem foi assassinado na manhã desta segunda-feira (13), na Estrada da Muriçoca, em Salvador, em frente ao motel Le Royalle. De acordo com informações obtidas pelo MASSA!, a vítima atende pelo prenome de Gustavo, de 19 anos.
Antes de falecer, ele estava acompanhado de uma mulher. A moça que acompanhava o rapaz contou à polícia que a vítima tinha envolvimento com a criminalidade e pensava em sair do estado rumo ao sudeste.
No entanto, ao ser questionada se ela participava dos planos do rapaz, a garota afirmou que não se envolvia em nada. Até o momento, dois homens são suspeitos de assassinarem Gustavo. A dupla, que chegou ao local montada em uma motocicleta e dispararam, está foragida.
Leia Também:
A Polícia Militar informou ao MASSA! que oficiais da 50ª Companhia Independente encontraram o jovem caído. Em contrapartida, a motivação oficial do homicídio é investigado pela Polícia Civil.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes