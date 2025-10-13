POLÍCIA
Criminosos tentam roubar avião de presidente da Câmara dos Deputados
Situação aconteceu na madruga de domingo no aeroclube Clube Estância Ouro Verde
Por Redação
Um grupo armado invadiu o aeroclube Clube Estância Ouro Verde, em Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa, na madrugada deste domingo, 12, e tentou roubar uma aeronave pertencente ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.
De acordo com testemunhas, os criminosos renderam um piloto e vigilantes que estavam no local para tentar levar o avião bimotor do parlamentar. O crime não foi consumado por conta de problemas mecânicos na aeronave
. Em seguida, o grupo tentou roubar outro avião e obrigou o piloto a conduzi-lo até a pista, mas a aeronave bateu em um barranco e teve a hélice danificada.
Diante do insucesso, os criminosos fugiram em dois veículos. O piloto foi libertado sem ferimentos.
A Polícia Civil investiga o caso, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.
