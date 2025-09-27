Menu
POLÍTICA
POLÍTICA

Avião com prefeito faz pouso de emergência após pane

Segundo político, aeronave começou a perder força no ar

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/09/2025 - 22:30 h
Apesar do susto, ninguém ficou ferido
Apesar do susto, ninguém ficou ferido

O avião de pequeno porte que transportava o prefeito Cícero Lucena (PP), da cidade de João Pessoa (PB), fez um pouso de emergência, neste sábado, 27, após apresentar uma pane na região de Alagoa Grande, no Brejo da Paraíba. O episódio foi confirmado pelo próprio gestor nas redes sociais.

Apesar do susto, Lucena e os demais presentes na aeronave não tiveram ferimentos. O avião, no entanto, sofreu danos em uma das asas e no trem de pouso. Segundo o prefeito, a aeronave, que voltava do município de Sousa, perdeu potência durante o trajeto.

Imagem ilustrativa da imagem Avião com prefeito faz pouso de emergência após pane
Foto: Reprodução | Redes Sociais

"Acabamos de passar por um grande susto. Estava retornando de Sousa, em um avião, e de repente foi perdendo potência o avião. Não tínhamos alternativa de pouso próximo, e nem deu tempo para isso. Na Fazenda São José, nós encontramos um espaço que estava sendo cortado o capim para a silagem e deu para que a gente pousasse com todos em paz, com saúde. Ninguém ferido, só danos materiais do avião, trem de pouso, quebrou a asa", afirmou.

Agradecimento

Em uma publicação nas redes sociais, Cícero Lucena agradeceu em oração após passar pelo susto. O prefeito, que está no segundo mandato, articula uma pré-candidatura ao governo da Paraíba nas eleições de 2026.

"Graças a Deus e a São José, apesar do susto, estamos todos bem. Vamos em frente, com o coração ainda mais repleto de fé e gratidão", agradeceu Lucena.

Tags:

avião eleições João Pessoa Paraíba prefeito

x