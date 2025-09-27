Presidente do Psol aponta retaliação após ter visto cancelado por Trump

Paula Corardi aponta retaliação política de Trump - Foto: Divulgação | Psol | Mandel Ngan | AFP

O governo dos Estados Unidos continua a ofensiva contra autoridades e políticos brasileiros, iniciada em agosto deste ano, por meio da tarifa de até 50% em produtos exportados para o país. Desta vez, Paula Corardi, presidente nacional do Psol, foi alvo da Casa Branca, tendo seu visto de entrada cancelado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, neste sábado, 27, Corardi, que participou recentemente de um congresso do partido Democrata, que polariza a política estadunidense (americana) com o partido Republicano, de Donald Trump, afirmou enxergar a medida como uma "nítida retaliação política" ao Psol e sua atuação.

Atualmente, o Psol é um dos partidos que tem feito coro contra a movimentação que visa anistiar os envolvidos no 8 de janeiro de 2023 e os mentores da tentativa de golpe de Estado, que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como peça-chave. O político foi condenado este mês a 27 anos e três de prisão.

Retaliação política em relação à defesa intransigente do Psol em defesa da soberania do Brasil Paula Corardi, presidente nacional do Psol

"Vejo como uma nítida retaliação política em relação à defesa intransigente do Psol em defesa da soberania do Brasil e da nossa luta contra a anistia para Bolsonaro e todos os golpistas", afirmou ao ser procurado pelo Portal A TARDE.

Trump elogia Lula

Na contramão da postura adotada pelo governo, Donald Trump reagiu de outra maneira ao ficar frente a frente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em seu discurso, Trump fez afagos ao chefe de Estado brasileiro, e afirmou ter sentido uma "química" com o petista, adversário político de Jair Bolsonaro (PL), de quem é próximo.