Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

EXCLUSIVO

Presidente do Psol aponta retaliação após ter visto cancelado por Trump

Paula Corardi fala com exclusividade ao Portal A TARDE sobre retaliação

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

27/09/2025 - 17:33 h | Atualizada em 27/09/2025 - 17:43
Paula Corardi aponta retaliação política de Trump
Paula Corardi aponta retaliação política de Trump -

O governo dos Estados Unidos continua a ofensiva contra autoridades e políticos brasileiros, iniciada em agosto deste ano, por meio da tarifa de até 50% em produtos exportados para o país. Desta vez, Paula Corardi, presidente nacional do Psol, foi alvo da Casa Branca, tendo seu visto de entrada cancelado.

Em entrevista ao Portal A TARDE, neste sábado, 27, Corardi, que participou recentemente de um congresso do partido Democrata, que polariza a política estadunidense (americana) com o partido Republicano, de Donald Trump, afirmou enxergar a medida como uma "nítida retaliação política" ao Psol e sua atuação.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Atualmente, o Psol é um dos partidos que tem feito coro contra a movimentação que visa anistiar os envolvidos no 8 de janeiro de 2023 e os mentores da tentativa de golpe de Estado, que teve o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como peça-chave. O político foi condenado este mês a 27 anos e três de prisão.

Retaliação política em relação à defesa intransigente do Psol em defesa da soberania do Brasil
Paula Corardi, presidente nacional do Psol

Leia Também:

EUA revogam visto do presidente da Colômbia
Semana começa com expectativa de encontro entre Lula e Trump
Caso Epstein: Musk citado em documentos sobre exploração sexual

"Vejo como uma nítida retaliação política em relação à defesa intransigente do Psol em defesa da soberania do Brasil e da nossa luta contra a anistia para Bolsonaro e todos os golpistas", afirmou ao ser procurado pelo Portal A TARDE.

Trump elogia Lula

Na contramão da postura adotada pelo governo, Donald Trump reagiu de outra maneira ao ficar frente a frente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), durante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

Em seu discurso, Trump fez afagos ao chefe de Estado brasileiro, e afirmou ter sentido uma "química" com o petista, adversário político de Jair Bolsonaro (PL), de quem é próximo.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Donald Trump estados unidos paula corardi psol

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Paula Corardi aponta retaliação política de Trump
Play

Fim da escala 6x1? Senado decide destino da jornada trabalhista

Paula Corardi aponta retaliação política de Trump
Play

Catu: moradores denunciam precariedade em posto de saúde improvisado

Paula Corardi aponta retaliação política de Trump
Play

Tarifa zero é viável? Haddad faz radiografia no transporte público

Paula Corardi aponta retaliação política de Trump
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

x